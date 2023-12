EVO KAKO NAJBOLJE DA OJAČATE IMUNITET ZIMI! Nutricionista otkriva: Bićete siti i puni energije - dotakla se i SLANINE

Evo kako najdzravije da započnete dan i ojačate organizam tokom zime!

Izvor: TV Prva/screenshot

Kalendarski gledano zima na sefernoj hemisferi počinje za par dana, tačnije 21. decembra, ali uveliko su stanovnici osetili njen dolazak. Hladno vreme, pad imuniteta, prehlade i grip, samo su neki od njenih oličja. Postavlja se pitanje, kako onda da se blagovremeno zaštitimo na prirodan način, odn. uz pomoć hrane. Takođe, slave su u jeku i tada često damo sebi oduška i više nego što bi trebalo. Sve to utiče na naš organizam, gomilanje viška kilograma, ali i hronične bolesti kod osetljivih grupa ljudi.

Nutricionistkinja Nađa Radonjić za Prva TV ističe da je jutro definitivno najbolji način da se uđe zdravo u jedan dan. Dodaje da dan nikako ne započinjemo samo kafom, jer je ona na prazan želudac jedan od "recepata" kako da uništite želudac na duže staze.

"Početkom dana trebalo bi organizmu da obezbedite nešto lako svarljivo. Idealna je stvar da jutro započnete sveže ceđenim sokom. On može da bude od kelja, spanaća, cvekle. Gledajte da voće ne koristite preterano u ceđenim sokovima i smutijima. Voće treba češće jesti u celom. Sok ujutru većinom pripremiti od povrća i dodati minimalnu količinu voća", savetovala je nutricionistkinja.

Izvor: Lepa i Srecna

Za dobru energiju, sok od celera je odlično rešenje. Kada je reč o padu tonusa i osećaju spavanja nakon jela, nutricionistkinja Radonjić ističe da je često gluten zaslužan za to, zato treba biti obazrivi po pitanju njega.

"Momenat kod osoba da brzo osete glad nakon jela, može da se javi kod pacijenata koji imaju (skrivenu) insulinsku rezistenciju. Kasniji doručak trebalo bi da sadrži vlakna i protein. Vodite računa da svaki doručak koji unosite trebalo bi da ima nekih 20 grama proteina. Ukoliko imate 60 kg telesne mase, vaš dnevni unos proteina trebalo bi da bude 60 grama koje treba ravnomerno da rasporedite. Protein i zdrave maste su ono što održava osećaj sitosti. Samo ceđeni sok ne može u tome da pomogne", dodala je nutricionistkinja.

Pad imuniteta

"Ako govorimo o vitaminu C, nemoguće je održati pravilan imunološki status ako je on u deficitu. Preporučen unos vitamina C po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kdo zdravih osoba je dva grama, 2.000 miligrama. Preterivanje može da bude opasno za bubrege", dodala je ona za kraj.