KOJE VOĆE I POVRĆE JAČA IMUNITET? Dr Stanković otkriva: Samo ovako dobijamo VITAMINE - jedna stvar može da bude OPASNA

Dr Veroslava Stanković otkriva koje namirnice su spas za naš imunitet, pogotovo tokom hladnijih dana!

Izvor: Prva TV/Printscreen

U današnje vreme spoljašnji faktori sve više utiču na naše zdrave. S toga se trudima da živimo zdravije koliko je moguće, pogotovo s početkom hladnijeg perioda i pojavom virusa. Dr Veroslava Stanković otkriva za Prva TV kako da ojačamo naš imuni sistem. Najbolje je da se okrenemo sirovim namirnicama, odn. sirovom voću i povrću, radije nego suplementima.

"To voće i povrće potrebno je da koristimo u tom obliku kako bi se maksimalno došlo do apsorpcije vitamina i minerala. Voće uzimati u sirovom stanju, dok povrće može da se koristi blanširano. Neki vitamini su osetljivi na visoku temepraturu, kao što je vitamin C. Svako izlaganje temperaturi preko 60 stepeni Celzijusa može da izazove uništenje vitamina", objašnjava dr Stanković.

Pa tako, dobro je da crvenu papriku pojedemo sirovu, kao i svež kupus. Kada je reč o voću, dosta vitamina C sadrži mandarina i kivi. Kada je reč o šećeru, dr Veroslava Stanković ističe da fruktoza ume da bude opasna.

"Treba da ograničimo količinu, negde od 200 do 300 grama zavisno od fizičkog stanja i stanja metabolizma. Ukoliko postoji poremećan iznos glukoze onda voditi računa o voću sa visokim glikemijskim indeksom kao što je banana. Nju treba zaobići", dodala je doktorka i osvrnula se na sve popularnije voćne smutije.

Ističe da se smutiji veoma brzo apsorbuju u organizmu i naša creva ne funkcionišu najbolje, a i ne sadrže dijetna vlakna koja su veoma značajna zbog dobrih bakterija. Te dobre bakterije su u toku zime od velikog značaja za imunitet i zaštitu respiratornog sistema.