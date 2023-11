KAKO DOĐE HLADNIJE VREME, KOSA BRŽE OPADA! Doktor otkriva zbog čega i kako to da sprečite - proverite JEDNO

Evo zbog čega kosa više opada tokom zimskih meseci!

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Hladno vreme za sobom donosi brojne negativne strane. Grip, prehlade, manjak sunca, samim tim i pozitivnog raspoloženja, samo su neki od problema. Takođe, zima je povezana sa nizom zdravstvenih problema - uključujući probleme sa kosom.

Veća je verovatnoća da će ljudima opadati kosa u hladnijim mesecima, upozoravaju farmaceuti. Doktor Abas Kanani istakao je da se prekomerni gubitak kose zimi uglavnom javlja zbog suvog vazduha napolju koji uništava svu vlagu iz vlasišta i čini ga suvim.

"Suva kosa i suvo vlasište zajedno mogu izazvati lomljenje, stanjivanje i gubitak kose. Simptomi suvog vlasišta uključuju iritaciju, svrab i ljuštenje", napominje on. Činjenica je da većina ljudi gubi oko 50 do 100 vlasi dnevno, a da to ne primeti. Takođe, dr Kanani ukazuje i na to da nizak nivo vitamina D u tamnijim mesecima takođe može da doprinese trendu opadanja kose u zimskim mesecima.

Izvor: Lepa i Srecna

"Telo stvara vitamin D iz direktne sunčeve svetlosti na koži kada je na otvorenom, ali između oktobra i početka marta ne proizvodimo dovoljno vitamina D iz sunčeve svetlosti. Nedostaci vitamina A, B, C, D i E, kao i gvožđa i cinka, isto tako su povezani su sa gubitkom kose", dodaje on.

Šamponi i drugi proizvodi za kosu još jedan su od uzročnika prekomernog opadanja kose, dok je učestalo pranje ključni pokretač suvog vlasišta. Zato, budite sigurni u sastojke koji se nalaze u vašem šamponu i ostalim preparatima za kosu. I ne brinite, zimsko linjanje je uglavnom privremeno, osim ako nije povezano sa ozbiljnim zdravstvenim stanjem, kao što je alopecija.