ĆERKA JOJ JE UMRLA U STOMAKU I VRATA PAKLA SU SE OTVORILA: Kada je 2. put zatrudnela, Mirela je saznala NAJGORE

Ispovest Mirele koja je nakon tragedije kada joj je preminula beba u stomaku, saznala da boluje od raka.

Izvor: Facebook/printscreen/Mirela Tomic Cabrilo

Najveća tragedija za svakog roditelja jeste da izgubi dete. A za Mirelu Tomić Čabrilo iz Zagreba nije to jedino što je zadesilo. Ispostavilo se da se njeno izmučeno telo borilo i sa strašnim neprijateljem - rakom.

Mirela i njen partner su pre šest godina morali da se suoče sa jednom od najgorih noćnih mora svakog roditelja – njihova beba rođena je kao mrtvorođenče. Smrt bebe kojoj se toliko radovala bila je samo početak njene borbe sa zdravstvenim problemima, ali i svojim demonima.

Taman kad je mislila da joj je stigla uteha za bol koji i danas oseća za bebom devojčicom, koja bi evo danas krenula već u predškolsko da su njene životne karte drugačije podeljene, i kada je saznala da ispod svog srca nosi jednog dečaka, dva meseca pred porođaj Mirela je primetila promene na svojoj dojci. Ispostaviće se da je u pitanju kancer nešto kasnije. Zato Mirela želi da njena priča bude podstrek za sve kojima se čini da im se život urušava i da smisla više nema, pa je za hrvatske medije ispričala svoju tešku životnu priču od početka do današnjeg dana, a počela je sa sećanjem da veče kada joj se najsrećiji trenutak u sekundi pretvorio u najgori košmar.

7 najstrašnijih reči

"To veče u bolnici, čekala sam carski rez i maštala kako ću sutradan držati u naručju svoju devojčicu. A onda sam osetila neku neobičnu težinu u stomaku. I nije prolazila. Opet bih pomazila stomak, ali odgovora nije bilo. Nešto je bilo drugačije. Sestre su me uveravale da je to normalno. Ali bila sam uporna – kako već u bolnici i moraš biti – te su me, nakon što nisu mogli da čuju otkucaje, odveli na ultrazvuk. Mlada doktorka je stavila sondu. Pomerila je sondu i ugasila aparat. I izašla. Znala sam da nešto nije u redu, ali nisam ni mogla pomisliti da ću nakon toga čuti reči: "Žao nam je, ali više nema otkucaja." Moje srce je stalo. Malo se toga sećam u danima koji su usledili. Ali od te rečenice pa narednih 55 sati je trajala indukcija i prirodan porođaj mrtvorođenčeta. Sve vreme suprug je bio uz mene. Uz nas. I onda smo je držali u rukama. Pet minuta. Najkraćih pet minuta ikada", priseća se ova 41-godišnjakinja.

Ovakvu tragediju Mirela nije mogla da predvidi, jer trudnoća je bila uredna, kako se kaže – školska.

"Čekali smo našu devojčicu, ali zbog njenog položaja u 39. nedelji trudnoće, dogovoren je carski rez. Po prijemu u bolnicu sve je bilo u redu i pripremili su me za carski rez sledeće jutro. No, to veče je Riti stalo srce usled sedanja na pupčanoj vrpci. Kasnije sam saznala za sve propuste lekara, ali nju mi ništa više nije moglo vratiti", priča Mirela koja ni danas, šest godina nakon toga, ne može da zadrži suze suze kad govori o svojoj Riti.

Dijagnoza je kasnila godinu dana

Nedugo nakon toga Mirela je opet ostala trudna i uprkos strahu i strepnji, rodila je zdravu bebu, dečaka Rubena koji je danas najveća radost svojim roditeljima. Ali u sedmom mesecu trudnoće, Mirela je primetila nešto neobično – bradavica joj se uvukla, pa je čim pre posetila doktora kako bi proverili o čemu je reč.

"Primetila sam promene na dojci, ali radiolog koji me je pratio godinama - jer sam odgovorno išla na kontrole svake godine - bio je potpuno siguran da je reč o benignoj promeni – fibroadenomu i o zastoju mleka. Ko ne bi želeo bezuslovno da veruje u tako dobru vest?! U tu dijagnozu je bio siguran i sledeća dva moja dolaska. I radiolog u bolnici gde sam rađala nije video ništa zabrinjavajuće. Ipak, treće mišljenje je sve pokrenulo. Usledila je punkcija, pa panika. Dijagnoza – sa zakašnjenjem od više od godinu dana – karcinom dojke stadiujum 3b, veći od 10 cm, zahvaćeni limfni čvorovi sa probijenom kapsulom", priseća se ova majka i supruga.

Izvor: Facebook/printscreen/Mirela Tomic Cabrilo

Novi udarac, novi šok

Naravno, ova je dijagnoza bila ogromnan šok – kako za Mirelu, tako i za celu njnu porodicu. Mirela je tada, u jesen 2019. godine, bila na porodiljskom i umesto da se posveti svom dečačiću, morala je da kreme sa lečenjem – hemioterapijama.

Nedugo zatim počela je pandemija, a Zagreb su pogodili i zemljotresi. Uprkos svemu, Mirela je prošla sve terapije i verovala je kako sada napokon može da krene dalje i uživa u majčinstvu. Nažalost, to nije bilo slučaj.

"Moj oporavak je trajao kratko jer je već na prvoj kontroli, u proleće 2021, došla je nova dijagnoza – rak druge dojke. Ovoga puta bila je reč o nešto agresivnijem tipu – tzv. trostruko negativnom. Sve je to završilo sa radikalnom obostranom mastektomijom", priča Mirela koja je po zanimanju profesorka informatike.

Druga dijagnoza raka bila je veliko iskušenje za Mirelu – ali nisu svi bili spremni da joj pruže ono što je najviše trebalo - podršku.

"Ljudi oko mene su se snalazili kroz takvu novonastalu situaciju svako na svoj način. Kad ideš kroz pakao, malo ko je spreman da ide s tobom. Malen broj ljudi će imati vremena i ljubavi za tebe, onda kada ti nemaš ništa za njih. Ali meni je ostala moja šačica ljudi i svaki dan sam zahvalna na njima. I presrećna sam što me vole ovakva kakva jesam nakon svega. A definitivno sam neka druga Mirela. S drugim razmišljanjima i vrednostima, novim navikama i ponašanjima", zaključuje ova hrabra mlada žena koja živi u Zagrebu sa suprugom i sinom, za kog kaže da je njena snaga i da joj je svaki put spasio život.

Sada želi da njena priča o "preživljavanju najgore oluje" posluži kao svetionik onima koji su tek doživeli brodolom života.

