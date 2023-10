KAKO SAMI DA TUMAČIMO ANALIZE KRVNE SLIKE? Dr Ranilović: Povišen MCV kod alkoholičara, a snižen ukazuje na manjak GVOŽĐA

Naš doktor otkriva kako da tumačimo laboratorijske nalaze krvi!

Koliko puta vam se desilo da ste vadili krv i dobilu analizu iste, ali vam apsolutno ništa nije jasno šta označavaju koji brojevi i skraćenice. Pored leukocita i monocita, gvožđa i holesterola, postoji još nekoliko drugih parametara na koje treba da obratimo pažnju. Koje je njihovo značenje i na koje se organe i sisteme organa one odnose, objasnio je doktor interne medicine Željko Ranilović na svojim društvenim mrežama.

"Svi ste nekada tražili tumačenje krvne slike, i ono na šta ste najčešće nailazili, to je da vidite referentne vrednosti svih parametara i objašnjenje šta znače povišene vrednosti, a šta znače snižene vrednosti. Ono što je dodatno donosilo zabunu, to je kad iste poremećaje vidite među sniženim i među povišenim vrednostima jer se tako krvna slika ne tumači i to nije moguće", započeo je doktor Željko Ranilović.

"Krvna slika ugrubo, može da se podeli na crvenu krvnu sliku, belu krvnu sliku i tumačenje krvnih pločica. Crvena krvna slika podrazuma eritrocite (crvena krvna zrnca ili RBC), hemoglobin (HGB) i hematokrit. Crvena krvna zrnca sadrže hemoglobin, čija uloga je dopremanje kisonika do svih tkiva. Hematokrit zapravo predstavlja procentualni odnos krvnih ćelija u krvi, a najveći doprinos na vrednost hematokrita imaju crvena krvna zrnca", nastavio je dalje doktor.

"Povišene vrednosti hemoglobina ili hematokrita, kao i crvenih krvnih zrnaca videćete najčešće u hemokoncentraciji. To je kod ljudi koji su dehidrirani u trenutku vađenja krvi, još ređe se dešava jedna vrlo ozbiljna teška maligna bolest - policitemija. Snižene vrednosti hemoglobina i eritrocita ukazuju na anemiju. Anemija se nikad ne leči tako što se odmah suplementira preparatima gvožđa, već se mora utvrditi uzrok anemije. To se odmah može zaljučiti na osnovu drugih parametara", napominje doktor, pa dodaje:

"MCV je pokazatelj zapremine eritrocita. Povišen MCV pokazuje najčešće nepravilnosti u sazrevanju samih eritrocita i može ukazivati na nedostatak vitamina B12, ili ređe na nedostatak folne kiseline. Povišen MCV se viđa kod alkoholičara, ali i kod ljudi sa drugim ozbiljnim ošrećenjem jetre kao što je ciroza jetre. Snižen MCV ukazuje na nedostatak gvožđa i obično je praćen nedostatkom hemoglobina. Zbog toga je potrebno uraditi druge pretrage da se vidi šta to dovodi do smanjenog gvožđa, odnosno da se traga za okultnim krvarenjem ili eventualnim malignim oboljenjima ili bolestima koštane srži, kao što je leukemija", objašnjava doktor Ranilović.

Značenje skraćenica MCV - eritroceti HB - hemoglobin WBC - leukociti PLT - trombociti

"Bela krvna slika, kao što i samo ime kaže podrazumeva ukupan broj leukocita, belih krvnih zrnaca (WBC). Povišen ukupan broj leukocita ukazuje na infekcije. U zavisnosti od toga od kojih leukocitnih loza potiče taj povičeni broj mi možemo da zaključimo o kakvoj vrsti infekcije se radi", zaključio je doktor.

