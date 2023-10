I SLAVNI DOKTOR SE OGLASIO! OVO PIĆE JE MAGIČNO ZA INTIMNE ODNOSE: Vrhunac u krevetu je zagarantovan - važno je MJERILO!

Slavni doktor otkriva na koji način kafa utiče na intimne odnose!

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

Popularni doktor na društvenim mrežama koji redovno dijeli stručne savjete vezane za zdravlje, Karan Radž, ostavio je bez teksta sve koji su čuli od njega da - kafa može da začini i pomogne intimnim odnosima.

Šoljica vruće kafe ujutru može vam pomoći da se probudite i pripremite da se suočite sa danom - ali koje bi prednosti mogla da ima u spavaćoj sobi?

"U visokim dozama kofein širi krvne sudove i povećava protok krvi. Uzbuđenje i vrhunci su u velikoj mjeri zasnovani na količini krvi koja teče do vaših polnih organa. Što je vaša cirkulacija bolja, to je veći protok do vašeg erektilnog tkiva i stoga je veća vjerovatnoća da ćete dostići stanje uzbuđenja koji je uvod u veliko zadovoljstvo", rekao je on.

Međutim, studija iz 2005. godine, koja je došla do zaključka o vrhuncima u krevetu, bavila se uticajem hemikalije na ženke pacova, a ne na ljude. Dakle, nije utvrđeno da li će ljudi doživjeti isti rezultat.

"Ali, nije sporno da je kofein je i dalje stimulans, tako da možda povećana budnost i broj otkucaja srca čine ljude aktivnijim", dodao je dr Radž.

Naravno kao i u svemu, tako i sa kofeinom ne treba pretjerivati. Za prosječnu osobu preporučena doza kofeina iznosi oko 400 miligrama, odnosno četiri šolje kafe dnevno. Gledajte da ne prelazite tu granicu, pogotovo ako već imate probleme sa srcem ili ste hronični bolesnik.

