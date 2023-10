5 PROBLEMA KOJE NIJEDNA ŽENA NE SME DA ZANEMARI! Ginekolog otkriva: Trudnoća nije jedini znak kašnjenja MENSTRUACIJE

Ginekolog dr Vanja Milošević otkrio je kojih pet ginekoloških simptoma žene ne smeju da zanemare!

Mnoge žene i pored užasnih bolova u toku onih dana ne posvete dovoljno pažnje njiovom lečenju. Vode se time da su trenutni i da će proći, a onda sledećeg meseca javlja se isti problem. Bolni jajnici, ciklusi koji kasne, probadajući bolovi u stomaku samo su neki od ginekoloških problema koji se javljaju tokom menstruacije.

Koje simptome nikako ne treba zanemariti i kada je vreme da se obrate lekaru? Šta podrazumeva kompletan ginekološki pregled? Koje preglede je potrebno uradi barem jednom godišnje? Detaljno o tome govorio je za "RTS Ordinaciju" ginekolog dr Vanja Milošević iz GAK "Narodni front".

Ovo je pet ginekoloških simptoma koje ne treba zanemariti:

Neredovni menstrualni ciklusi

Izostanak menstruacije

Iznenadna, pojačana maljavost

Pojačan vaginalni sekret

Bol u donjem delu stomaka

"Jedan ginekološki pregled bi podrazumevao da se uradi kolposkopski pregled sa PAPA testom, zatim podrazumeva uzimanje cervikalnog i vaginalnog brisa, ultrazvučni pregled i hormonski status. Redovnim menstrualnim ciklusom možemo da nazovemo cikluse koji su od 21 do 35 dana. To su normalna menstrualna krvarenja i vrlo je važno da traju od 3 do 5 dana i da nisu obilna i da nisu jako bolna. Ako se menjanje uložaka poveća za dva do tri puta, onda je vreme da se obratite lekaru", savetuje dr Milošević.

Dodaje da postoje i druga hronična stanja koja mogu da dovedu do poremećaja menstrualnog ciklusa. Razlozi mogu da budu hronična stanja kao što su: problemi sa štitastom žlezdom, insulinska rezistencija, problemi sa hipofizom, sa korom nadbubrega. Dok kod žena preko četrdeset godina neredovan ciklus može da najavi ulazak u menopauzu.

Izostajanje menstruacije je još jedan simptom koji može da zabrine mnoge žene. Prilikom izostanka prva pomisao je trudnoća, ali postoje i drugi razlozi na koje je potrebno obratiti pažnju:

"Česti izostanci menstruacije su hormonske prirode, kao što su: stres, gojaznost, fizička aktivnost, pušenje, upotreba kontracepcije, razne hirurške intervencije, ali i spirale mogu da budu razlog za izostanak menstruacije", objašnajva ginekolog.

Jedan od razloga su promene na nivou hormona, drugi razlog su anatomske promene na materici ili na jajniku (miomi, polipi, ciste), sve to može ultrazvučnom dijagnostikom da se dijagnostifikuje. Svaki izostanak menstruacije, duži od pet nedelja, znači da žena treba da se javi ginekologu.

Promene hormona

"Za određivanje jednog hormonskog statusa kod žene potrebno je izvaditi krv u toku jednog ciklusa. Krv se prvi put vadi između drugog i trećeg dana ciklusa, to je bazni hormonski status koji podrazumeva: estrogen, progesteron, luteinizirajući hormon(LH), folikulostimulirajući (FSH) i testosteron. Drugi put vadimo krv za vreme ovulacije, iste te hormone radimo i progesteron dvadeset i prvog dana, da bismo sagledali tu hormonsku kriv. Za određivanje hormonskog statusa kod žena analize se obavljaju drugog ili trećeg dana, 14. i 21. dana. Sve pomenute analize se obavljaju vađenjem krvi".

Bol u donjem delu stomaka

Kada je reč o nepodnošljivim bolova u toku ciklusa, endometrioza je najčešći razlog. Što se intenziteta bola tiče važi isto što važi i za krvarenje. Kada žena oseti da je taj bol "iznad očekivanog", posebno u vidu probadanja, trebalo bi da bude znak za javljanje ginekologu.

Može li materica da boli?

"Mesto gde se nalazi miom može da dovede do bola. Veliki miom na prednjoj strani materice ugrožava i mokraćnu bešiku, ako je na zadnjoj strani ugrožava rektum i debelo crevo, kada se nalazi levo ili desno ugrožava strukturu jajnika, što znači da pravi pritisak na okolne organe i ugrožava te materične veze.

Neki od simptoma karcinoma jajnika su: bol i neredovno krvarenje. Na ovaj zdravstveni problem mogu uputiti i povišeni ginekološki tumor markeri - CA 125, ROMA indeks i HE4. Insistiramo na skrining pregledima. Taj period od šest meseci je promena u kome može da se otkrije rak u ranoj fazi. Rak jajnika je, kada se otkrije na vreme i uz adekvatno lečenje, izlečiv", rekao je za kraj dr Milošević.