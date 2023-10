ZAŠTO NAS TOLIKO BOLI STOMAK TOKOM ONIH DANA? Ginekolog Aničić otkriva: Slično je kao kod POROĐAJA - ovo će vam POMOĆI

Ginekolog objašnajva zašto su mentruacije kod nekih žena toliko bolne?

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Onaj dan u mesecu mnogim ženama zna da postane noćna mora. Bolovi u stomaku, pojačana nervoza, nezadovoljstvo, potreba za slatkim, samo su neki od simptoma. Međutim imažena koje nemaju apsolutno nikakve simptome. Ginekolog dr Radomir Aničić objasnio je šta je dismenoreja ili bolna menstruacija.

"To je problem koji najviše pogađa žene u reproduktivnoj fazi svog života. To su uglavnom mlađe žene u 20-im i 30-im godinama. Kako se približava period perimenoupauze i menopauze taj problem nestaje", objasnio je dr Aničić gostujući na Prva TV.

Zašto dolazi do dismenoreje?

"Znamo da se dešava disbalans između estrogena, progesterona, lučenja supstanci koje utiču na perfuziju krvi kroz sam uterus i mogu da dovedu do kontrakcije, grčenja mišića materice što žene doživljavaju kao teške bolove. Zašto? Zato što to liči na one porođajne bolove", objašnjava dr Aničić i dodaje da se dismenoreja dešava u onim ciklusima kada žena ima ovulaciju.

Bolovi su vrlo često propraćeni teškim glavoboljama, mučninom i povraćanjem. Doktor se osvrnuo i na intimne odnose tokom ciklusa i istakao da se oni ne preporučuju jer mogu da izazovu drugi niz problema.

"U semenoj tečnosti nalaze se prostaglandini, supstance koje utiču na kontrakcije materice, tako da bi intimni odnosi bili kontraproduktivni", ističe ginekolog i dodaje da bi žena u tom periodu najbolje bilo da miruje i uzima anelgetike, najčešće je to paracetamol, kao i lekovi poput ibuprofena i diklofena.