KAKO ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA UTIČE NA ZDRAVLJE: Čeka nas pomeranje sata unazad - spavamo duže, ali sa mogućim TEGOBAMA

Kako pomeranje sata utiče na naše zdravlje i šta možemo da očekujemo kad počne zimsko računanje vremena?

U noći između 28. i 29. oktobra, u 3 sata ujutro, naše časovnike pomerićemo za jedan sat unazad, odnosno na 2 sata. To znači da ćemo spavati jedan sat duže, a da li to može da nas poremeti 31. oktobra? Mnogi znaju da ova promena nije pogodna za meteoropate i hronične bolesnike, ali to ne znači da ne može da smeta i onima koji nemaju nikakve tegobe i zdravstvene probleme.