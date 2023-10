DA LI KARLEUŠA I TOŠIĆ ŽIVE ZAJEDNO? Pričalo se da je u vezi s pevačicom, usledio OBRT - "Odrešio je kesu, ona ga brani"

Mnoge zanima u kakvom su odnosu Jelena Karleuša i njen suprug Duško Tošić.

Jelena Karleuša i Duško Tošic poslednjih nekoliko godina imaju turbulentan odnos, a njihov brak je duže vreme bio tema kako u medijima, tako i u beogradskoj čaršiji. Nedavno se šuškalo i da je Tošić navodno u ljubavi s pevačicom Inom, ali se Karleuša oglasila i demantovala ove priče, nakon čega je najavila veliko povlačenje.

Da pevačica i bivši sportista imaju turbulentan odnos svima je jasno, ali kako prenos "Kurir", njih dvoje su uspeli da prevaziđu najteže trenutke, tako bar tvrde njihovi bliski prijatelji.

"Njih dvoje su kao rogovi u vreći. Tako je bar bilo do skoro. Ni u jendom braku nije sjajno, pa ni u njihovom, ali oni se trude da zajednicu kako tako očuvaju. To je mnogo teže u njihovom slučaju jer mnogo je faktora koji se iz dana u dan dešavaju, a koji utiču na taj odnos. Međutim, sve nesuglasice, razmirice, probleme oni su uspeli da prevaziđu nedavno. Duško je odrešio kesu i Jeleni poklonio vredne krpice i pokazao koliko mu je stalo do nje i toga da budu u fer odnosu. I Jelena je spustila loptu, podržava ga, brani ga i trudi se da negativne informacije ne utiču na porodicu", rekao je izvor i otkrio da li par živi zajedno:

"Naravno. Duško živi u kući koju je kupio od Dragana Stojkovića Piksija zajedno sa pevačicom i njihovom decom. Ima on nekretninu u gradu u kojoj je boravio dok je bilo napeto u njihovom odnosu, sećate se to je onaj period kada je bilo reči o nasilju, ali sve je to sad iza njih. Da kucnem u drvo, zlo da ne čuje poslednjih dana se zajedno i smeju šta sve čitaju mna društvenim mrežama o sebi i lepo se zabavljaju".

Jelena je nedavno u jednom intervjuu, na promiciji svoja dva albuma "Afa" i "Omega" priznala da je bivši fudbaler njena životna greška - "Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom", navela je između ostalog JK, a da je sve kako treba dokaz je to što su se Jelena i Duško Tošić zajedno pojavili u javnosti na proslavi rođendana ćerki Atine i Nike.

Podsetimo se kao je izgledalo Jelenino i Duškovo venčanje na kom je pevačica bila trudna s njihovom prvom ćerkicom:

