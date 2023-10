REKAO DA IDE U WC, PA POBEGAO IZ RESTORANA DA NE PLATI RAČUN! "Pozvao sam je na piće, a kad sam video šta je uradila..."

Pobegao da ne bi platio račun, a svi stali na njegovu stranu.

Izvor: Profimedia

Amerikanka na društvenim mrežama deli iskustvo sa dejta u restoranu "Fontaine's Oyster House" u Atlanti. Dok je ona bila užasnuta što je muškarac pobegao sa večere kako ne bi platio račun, čini se da su svi stali na njegovu stranu. Razlozoi su njena porudžbina i mljackanje za stolom.

Devojka je naručila porciju ostriga čija cena iznosi 15 evra, odnosno skoro 1.800 dinara. To nije sve. Ona je nastavila da naručuje porciju za porcijom, a do kraja dejta pojela je ukupno 48 ostriga. Čak se nije suzdržavala ni mljackanja. "Kad je došla četvrta porcija, gledao me je u čudu, nije me bilo briga. Morala sam. Bilo je tako dobro", rekla je.

Ipak, četiri porcije je nisu sprečile da naruči i predjelo.‬ Kad je račun stigao, njen partner, koji je, kako ona kaže, naručio samo jedno piće, rekao je da ide do WC-a i nikada se nije vratio. "Zašto je rekao da ide do WC-a i nikada se nije vratio? Ja sam ga čekala. Prošlo je 10, 20, 30 minuta", priča ona.

Iako je platila račun, odlučila je da se suoči sa njim tako što je podelila snimak njihovog razgovora. "Pobeći zbog računa je ludo", poslala mu je poruku, na šta je on odgovorio da joj je ponudio izlazak na piće, a onda je ona naručila svu tu hranu. "Mogu da ti vratim iznos za piće", dodao je.

Dok je ona bila užasnuta njegovim ponašanjem, čini se da su svi stali na njegovu stranu. "Ne znam šta je gore, porudžbina ili suludo mljackanje", "Pitao te je da odete na piće, a ti si uzela da jedeš šta si stigla", "I ja bih pobegao i kartica bi bila moja najmanja briga", pisali su. Pogledajte njenu priču:

Pogledajte 02:06 pobegao da ne plati račun Izvor: Tiktok/equanaaa Izvor: Tiktok/equanaaa

BONUS VIDEO: