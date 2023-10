KOJE SU PREDNOSTI I MANE REDOVNIH INTIMNIH ODNOSA? Ako ih imamo svaki dan, rizici od ovoga RASTU - ovo je idealna MERA

Šta se dešava sa telom ukoliko imamo prečeste intimne odnose!

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

Najveća prednost čestih intimnih odnosa je to što smanjuje nivoe kortizola u telu, kaže dr Di Blasi. Na taj način mi se oslobađamo stresa, opušteniji smo i bolje spavamo. Takođe, intimni odnosi oslobađaju i endorfine u mozgu - hormone sreće, te smo raspoloženiji, srećniji i ispunjeniji.

Još jedna prednost redovnog odnosa je da može da ojačati vezu između vas i vašeg partnera. To je zato što naša tela u tim trenucima proizvode oksitocin, hormon koji nam pomaže da se povežemo sa drugima. On čak može da traje i do dva dana u telu.

Istraživanje objavljeno u "European Journal of Preventive Cardiology" 2022. godine ističe da intimni odnos može da dovede do dužeg životnog veka. Studija je otkrila da ljudi koji imaju odnos najmanje jednom nedeljno imaju 10 do 21 odsto manji rizik od umiranja od srčanih bolesti, 44 do 49 odsto pad smrtnosti od nesrčanih bolesti i 69% niži mortalitet od raka.

Međutim, kada se preokrene ugao gledanja, kako prečesti intimni odnosi utiču na nas?

Doktorka Di Blasi objašnjava da svakodnevni intimni odnos može da bude zdrav za neke ljude, ali problematičan za druge. Na primer, ako ne želite da imate odnos, ali osećate pritisak od strane svog partnera, nećete uživati u njegovim prednostima - a to može negativno da utiče na vaše mentalno zdravlje i vezu.

Takođe, čest intimni odnos može da poveća rizik od nekih fizičkih problema, dodaje ona.

"Možda ćete osetiti povećanu bol ili trljanje kože, a to može da izazove veći nivo određenih infekcija kao što su infekcije urinarnog trakta", objašnjava doktorka.

Na kraju krajeva, prava količina intimnih odnosa je individualna i njena količina zavisi od toga koliko je vama i vašem partneru prijatno.

