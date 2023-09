ZBOG OVOGA MUŠKARAC NIJE ZAINTERESOVAN ZA INTIMNI ODNOS! Žene "prave film" u glavi, a prosto je - evo kad LIBIDO OPADA!

Šta znači kada muškarac ne pokazuje interesovanje za intimni odnos?

Da li vam se nekada dogodilo da uđete u vezu sa muškarcem koji ne želi da ima intimni odnos pre nego što veza ne dosegne određenu fazu? Mnogi pretpostavljaju da jači pol stalno želi intimni odnos, ali stručnjaci kažu da to nije istina. Postoji mnogo razloga zbog kojih muškarac možda ne želi "akciju", od nezainteresovanosti za tu osobu do nezainteresovanosti uopšte za intimni odnos. Evo šta to može da znači: