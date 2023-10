BIO JE ŠARMANTAN, ALI SOCIOPATA KAKVOG SVET NIJE VIDEO! OJADIO ŽENE ZA MILIONE: "Nismo ni znale da nas pljačka"

Primer iz stvarnog života narcisoidnog sociopate je priča koja će vam otvoriti oči.

Izvor: YouTube/ A Current Affair/Screenshot

Šarmantni, narcisoidni sociopata Hemiš Meklaren (48), koji je ukrao više od 40 miliona evra od ljudi širom sveta, opisan je kao najveći prevarant u istoriji Australije. Mogao je da se dodvori bilo kome, a zatim da mu ukrade novac. Zavodio je žene i šarmirao muškarce, pretvarajući se da je uspešan biznismen, trgovac, diplomac Harvarda, menadžer dobrotvorne organizacije ili nešto sasvim drugo. Koristio je mnoge pseudonime da sakrije svoju prevaru, manipulisao je svojim žrtvama koje su mu zaista verovale, a zatim im slomio srca i uzeo novac.

Ukrao je skoro 5 miliona evra od 15 žrtava u Australiji, što je i priznao u septembru 2018. godine, ali tužilaštvo tvrdi da je ovo samo vrh ledenog brega. Meklaren je zapravo prevario stotine ljudi i to ne samo u Australiji, već i u Velikoj Britaniji, Kanadi, SAD i Hong Kongu. Mnogi od njih su odlučili da ostanu u senci, ali tri žrtve su detaljno govorile o svojim gorkim iskustvima sa prevarantom. Prozvan najvećim prevarantom Australije, trenutno se nalazi u zatvoru i čeka izricanje presude koja će biti izrečena odmah nakon procene Hemiševog mentalnog zdravlja. Žrtve prevaranta ispričale su kako se razvijala njihova veza... Da li je ovo primer iz stvarnog života narcisoidnog sociopate?

Bivša žena

Bek Rozen se 2008. preselila na Bluz Bič sa svoja tri sina, gde se nadala da će se oporaviti od teškog razvoda. U mirnom gradu u blizini Sidneja upoznala je ljubaznog Hemiša Meklarena. "Videli smo ga kako surfuje i šeta pse. Postojale su glasine da je on bio trgovac, ali je naišao na probleme početkom 2000-ih... Svi su bili jednostavno fascinirani njime", priseća se Bek. Hemiš je pozvao Bek da dovede svoje sinove na surfovanje, a dečaci su molili majku da ih pusti. Ne samo da je brinuo o Bek, već se i sprijateljio sa njenim sinovima, toliko da su mališani u njemu videli očinsku figuru koja im je jako nedostajala. "Izgledao je kao zaista fina osoba. Išli smo na džogiranje i boks", priseća se sin Džek.

Nakon razvoda, Rozen je dobila pozamašnu sumu novca i to je ono što je, po njenom mišljenju, privuklo proračunatog prevaranta. Na njeno veliko iznenađenje, Meklaren nije krio svoju prošlost i savetovao je Bek da čita o njemu na internetu: "Proguglaj me, naći ćeš mnogo stvari, ali to sam bio stari ja. Ne želim više da budem ta osoba. Našao sam tebe i dečake, našao sam svoju ljubav, ne sudi me po mojoj prošlosti".

Hemiš Meklaren Izvor: YouTube/A Current Affair

U oktobru 2010. Bek i Hemiš napravili su jednostavno venčanje. Hemišu je ubrzo dosadio spor život u mirnom gradu, te se vratio u Sidnej na posao i iznajmio stan sa prelepim pogledom na more. Bek i njegovi sinovi su u početku dolazili kod njega vikendom, ali su se ubrzo odselili i potpuno odvojili. Vodili su luksuzan način života, rasipali se novcem i bili srećni. Bar je tako Bek mislila.

Ipak, nije sve bilo onako kako je izgledalo. U to vreme, Meklaren je već tražio svoju sledeću žrtvu. Jednog dana je pozvao Bek da ode sa njim u Njujork na poslovni sastanak. Hemiš je dobio bedž sa imenom "Hemiš Meklahlan" i on i Bek su se smejali zbog greške. Bek je kasnije shvatila da je to bio jedan od mnogih alijasa njenog muža.

Devojka posinka

Bek je vremenom shvatila da Hemiš nije ostavio sve u prošlosti, već je nastavio da obmanjuje ljude oko sebe. Zato je Bek počela da obraća više pažnje i ubrzo je videla da se čudno ponaša sa 16-godišnjom Džejn, devojkom njenog sina. Jednog dana ih je videla zajedno u kafiću i shvatila da su u aferi. "Pomislila sam: 'Zašto Džekova devojka sedi i pije kafu sa mojim mužem?'. Lupio ju je po zadnjici. To je bilo flertovanje", priseća se Bek. Kada je pokušala da razgovara sa Hemišom, nazvao ju je ludom, ističući da ga je Džejn samo podsetila na njegovu ćerku. "Svaki put kada sam nešto rekla, nazivao me je ludom", kaže Bek ogorčeno.

Jednog dana videla je svog muža kako dolazi kući u svom "luksuznom automobilu za muškarca u krizi srednjih godina", kupi Džejn i zajedno odlaze negde. Tada nije ni znala da ona plaća automobil - Hemiš ga je kupio na njeno ime. Pored automobila, Bek je platila i mnoge Hemišove hirove: ručkove, račune, sedišta u poslovnoj klasi u avionima. Prevarant je pokušao i da dobije zajam od 270.900 evra falsifikovanjem potpisa svoje supruge, ali, na sreću, nije uspeo. Bekovo strpljenje je nestalo kada je pronašla Džejnine gaćice u svojoj mašini za veš. Podnela je zahtev za razvod. "Sve je to bila laž, potpuno pretvaranje", tužno rezimira Bek.

Dragi prijatelj

Slobodan i avanturističkog duha, Hemiš je počeo da traži svoju sledeću žrtvu. Upoznao je razvedenu samohranu majku Karen Lou. Nije imala novca, ali je nakon razvoda dobila staru vilu u Sidneju vrednu nekoliko miliona evra. "Nikada neću zaboraviti njegovo lice kada je prvi put došao u moju kuhinju. Izgledao je kao dete u prodavnici slatkiša", priseća se Karen koja je malo znala o Hemiševom prošlom životu - njegova majka je prevarila njegovog oca, a njegovo pravo ime nije Votson, već Meklaren.

Karenina vila koštala je skoro sedam miliona evra, ali da bi se profitabilno prodala, trebalo je popraviti krov koji je prokišnjavao. "Ne morate da brinete. Ovde sam da se brinem o vama. Pozajmiću ti milion", obećavao je Hemiš koji je Karen ubedio da će od milion koji je dobila na kredit, 200.000 potrošiti na popravke, a ostatak novca isplativo uložiti. Naravno, ne bez njegove pomoći. Da bi učvrstio imidž uglednog i imućnog čoveka, Hemiš je poveo Karen sa sobom na sastanak sa vlasnicima vile vredne više od 13 miliona evra, koju je, prema njenim rečima, nameravao da kupi. Sve je ovo, naravno, bila farsa.

Hemiš Meklaren Izvor: YouTube/7NEWS Spotlight

Ipak, iskusni prevarant bio je toliko ubedljiv da je uspeo da uzme novac i kako je kasnije priznala, nije propisno proverila prateću dokumentaciju. Verovala je Meklarenu koji je sebe nazvao predstavnikom poznate banke. Tako je Karen podigla kredit za ogroman iznos, a Hemiš je nakon toga prokockao novac. "Sve je ovo uradio samo da impresionira", kasnije je shvatila Karen. "Hemiš je često nestajao na duže vremenske periode. Pokušao je da sklapa profitabilne poslove u inostranstvu".

Posle nekog vremena, Karen je upoznala Hemiša sa svojim prijateljem Henrijem Hanonom, bogatim posrednikom u nekretninama u Velikoj Britaniji. Ovo poznanstvo bilo je poklon Hemišu koji je ušao u neverovatan novi svet bogatstva. Muškarci su brzo pronašli zajednički jezik i odlučili da odu zajedno u London i na kraljevske trke u Askotu.

Visoko društvo

Henri je primetio koliko je Hemiš bio impresioniran publikom na kraljevskim trkama. Prevarant se trudio da ne izgubi obraz pred novim bogatim poznanicima. Čak je želeo da kupi i konja, ali nešto nije bilo u redu sa bankovnim transakcijama. "Ova zajednica je bila nova za Hemiša. Bilo je mnogo ljudi koji su se poznavali godinama, imali su ozbiljan novac... Pod ovim mislim na porodični kapital, a ne na lak novac", kaže Henri.

Kasnije je Hanon shvatio da je u Hemiševom ponašanju bilo mnogo stvari koje su ukazivale na to da ga se treba čuvati. Posle trka otišli ​​su u Njujork. Meklaren je kupovao karte isključivo za prvu klasu, o Kareninom trošku, naravno. Tvrdio je da je već bio u Njujorku radi posla, u jednoj od najvećih svetskih investicionih banaka i preporučio prijateljima da odsednu u luksuznom hotelu. Prevarant je čak rezervisao sobe pod jednim pseudonimom.

Henri je počeo da sumnja da Hemiš laže onda kada su ga u hotelu oslovljavali sa "gospodine Džejms". Preko poznanika saznao je da Hemiš nije naveden kao zaposlenik kompanije. Štaviše, on uopšte nigde ne radi, iako se veoma trudi da stvori utisak koliko je aktivan. "Rekao mi je da ide u Goldman Sachs", kaže Karen. "Sada znam da je umesto u kancelariju svaki dan, išao u kafić na Brodveju sa svojim laptopom".

Hemiš Meklaren Izvor: YouTibe/Sky News Australia

Kada su se vratili u Sidnej, Hemiš je nestao, a Karen je počela da dobija obaveštenja od banke u kojima se od nje traži da plati kredit. Tada je otkrila da je novac na njenim računima nestao. Tek tada je shvatila da je prevarena na najlukaviji način. Prevarant je sve uradio veoma precizno - Karen do poslednjeg trenutka nije imala pojma da sve plaća."Ponekad to bukvalno fizički osetim, kao da me boli stomak... Mislim da to nikada neću moći da zaboravim", opisuje Karen svoje stanje. "Ovo je veoma ponižavajuće".

"Najgora stvar kod Hemiša je to što on nije kao vaš provalnik koji vam uđe u kuću, sve prevrne i ode, a vi ne znate ko je to bio", razmišlja Henri. "On uđe u vaše društvo, u vaše emocije, u apsolutno sve u vašem životu... I onda pobegne. Dakle, ovo je mnogo gore od postupaka običnog lopova".

Bivša devojka

Nešto kasnije, 2016. godine, samohrana majka Trejsi Hol iz Sidneja naišla je na Meklarenov profil u aplikaciji za upoznavanje. Tamo se predstavlja kao 41-godišnji Maks Tavit. Počeli su da komuniciraju. Trejsi se seća kako joj je Hamiš delovao duhovito i šarmantno, a njene simpatije osvojio je kada joj je rekao da je ostao sam sa šest godina kada su mu roditelji poginuli u avionskoj nesreći. Ovo je bila samo jedna od mnogih Hemiševih dirljivih priča. Zapravo, njegovi roditelji žive u staračkom domu u Sidneju.

Sledeća laž bila je još gnusnija - prevarant je rekao Trejsi da je čudom preživeo teroristički napad. Zahvaljujući Hemišovoj mašti, par je uvek imao o čemu da razgovara i ubrzo su započeli vezu. Trejsi nije imala razloga da sumnja u bilo šta - sve je delovalo apsolutno normalno. Imao je sjajan posao (ovog puta Hemiš se pretvarao da je uspešan trgovac), ona je provodila dosta vremena u njegovom stanu, zajedno su se bavili sportom, išli na piknike, planirali da kupe kuću.

"Ujutru bi obukao svoje skupo odelo, ušli bismo u auto, a on bi me ostavio na ulici na putu do svoje kancelarije", kaže Trejsi. "Znate, mislim da se samo okrenuo i odvezao se kući. Nije imao kancelariju. Nije imao posao. Smislio je apsolutno sve. Mislim da me je u mom slučaju veoma pažljivo slušao i dizajnirao svoju ličnost tako da bih se definitivno zaljubila u njega". Par je zajedno proveo godinu i po dana, a onda je Hemiš nestao. Ubrzo je Trejsi pročitala u vestima da je njen dečko u zatvoru zbog optužbi za prevaru. Kada je prvobitni šok prošao, Trejsi je shvatila da je, pored voljenog muškarca, izgubila svu moguću ušteđevinu - skoro 200.000 evra.

Meklaren je iz zatvora zvao Trejsi, slao joj dirljiva pisma sa izjavama ljubavi, a sudija je odložio izricanje presude i zahtevao procenu mentalnog zdravlja optuženog. Sati razgovora o Hemišu nisu pomogli ljudima da shvate ko je zapravo čovek koji im je uništio živote."Mrtav je", odlučno tvrdi Trejsi. "Bio je potpuno nestvaran, izmišljen. On ne postoji. Sve je to bila laž".

BONUS VIDEO: