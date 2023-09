JELENA ROZGA OTKRILA KAKO IZGLEDA TAKO MLADOLIKO: Niko ne bi rekao da je u 5. DECENIJI, strogo poštuje 3 PRAVILA!

Jelena Rozga otkrila je tajnu svog izgleda.

Popularna pevačica Jelena Rozga (46) sinonim je za vitku liniju i mladoliki izgled. Zbog problema sa štitnom žlezdom koji joj je dijagnostikovan 2006. godine, godinama ima istu kilažu. Kako je jednom prilikom objasnila, ne može da se ugoji, ali to ne znači da ne vodi računa o ishrani. Otkrila je da postoje tri navike kojih se strogo pridržava i za koje veruje da su dobre za zdravlje i izgled.

"Trudim se da živim zdravo, pazim šta jedem, prvenstveno zbog zdravlja. Puno spavam i ne pijem alkohol, to se zna, i okružena sam dobrim ljudima", rekla je Rozga za IN Magazin. O zdravstvenim problemima prvi put je govorila 2021. godine. "Više nisam u velikom stresu. Neću da jurim, pogotovo po pitanju posla. Čuvam zdravlje više, više cenim svoje slobodno vreme, znam da kažem 'ne'. Naučila sam i to. Morala sam zbog zdravlja. Jednostavno sam morala jer imam problema sa srcem i štitnom žlezdom i to više ne krijem. Štitnu žlezdu apsolutno više nemam", rekla je tada pevačica.

Podsetimo, Jeleni je tahikardija otkrivena pre pet godina. To je ubrzan rad srca, odnosno povećan broj otkucaja u odnosnu na normalne vrednosti. Najčešći razlog javljanja tahikardije su problem sa štitnom žlezdom, anemija i stres. Simptomi tahikardije mogu da budu kratak dah, bol u grudima, lupanje srca, vrtoglavica, nesvestica.

"Problem sa srcem otkrila sam kada sam imala napad. Danima pre toga osećala sam da nešto nije u redu, ali sam mislila da je reč o stresu i premoru jer je bio januar, a prethodna godina bila je izuzetno naporna. Tog dana, kada mi je dijagnostikovana tahikardija, srce mi je toliko lupalo, da sam se prepala da ću se samo srušiti. Poslednje tri godine sam na terapiji beta-blokatorima, a svaka tri meseca na jedan dan moram da nosim holter. I štitnu godinama držim pod kontrolom uz pomoć lekova", ispričala je svojevremeno Rozga za hrvatsku Gloriju.

