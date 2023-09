NAJBOLJI TRIK DA "OŽIVITE" STARU KOŽNU JAKNU: Evo čime da je premažete - proizvod koji svi imamo u kući, a vraća SJAJ!

Vreme je za kožnu jaku, a uz sredstva koja slede u nastavku, stara može da izgleda kao nova!

Izvor: Lepa i Srecna

Kožne jakne zahtevaju održavanje. Na taj način im se produžava vek trajanja i možete da ih nosite godinama. Svi se pitaju kojim sredstvima mogu da je premažu, a izbor proizvoda zavisi od toga da li je reč o prirodnoj ili veštačkoj koži. Pre nego što posegnete za sredstvom, obavezno proverite etikete proizvođača jakne. Evo koja sredstva su efikasna za kožne jakne:

Ulje za kožu

Ulje za kožu je proizvod koji se najčešće koristi za održavanje kožnih jakni. Kada je premažete, videćete da koža postaje mekana i ponovo sjajna. Pomoću ovog ulja smanjuje se rizik od pucanja ili sušenja. Ulje za kožu je potrebno naneti na krpu i blago utrljati u jaknu. Ostavite je da se prirodno osuši.

Bebi puder

Mnogi ne znaju da bebi puder može da pomogne. Da biste osvežili kožnu odeću, utrljajte malo bebi pudera na deo jakne ili suknje i potom obišite krpicom od mikrofibera. Kada koristite bebi puder, posebnu pažnju treba da posvetite kragni i delovima rukava uz zglob, jer su to mesta koja važe za najoštećenije.

Krema i balzam za kožu

Krema za kožu sadrži specijalizovane sastojke za hidrataciju i zaštitu kože, dok balzam pomaže da jakna bude mekana i sjajna. Krema se nanosi ravnomerno, preko cele površine. Ukoliko koristite kremu, potrudite se da je pažljivo nanesete. Jaknu takođe ostavite da se prirodno osuši.

Sredstva za čišćenje

Pre nego što posegnete za uljem ili kremom, jaknu obavezno očistite. Važno je da uklonite prašinu, mrlje i prljavštinu. To možete da uradite blagim sapunom i vodom ili da koristite specijalno sredstvo za čišćenje kože. Ono na šta modni stručnjaci stalno upozoravaju, to je da malu količinu uvek testirate na malom delu kako biste se uverili da neće doći do promene boje kože.