NA ESTRADI NEMA KRIZE! Njihovi SATOVI KOŠTAJU KAO NEČIJI STAN, Devito prednjači a ova glumica nosi model sa DIJAMANTIMA!

Na našoj estradnoj, sportskoj, ali i glumačkoj sceni očigledno nema krize, pa tako pjevači i glumci vode mrtvu trku ko će od njih ponijeti skuplji sat na ruci!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od najskupljih satova trenutno ima reper Devito, koji je svoj novi zlatni "Roleks" ponosno nosio, i s njim pozirao na koncertu Jelene Karleuše u Beogradu na vodi. Njegova cijena je trenutno oko 75.000 evra, a u pitanju je model "Dajtona" u kombinaciji žutog zlata i zelene boje, a on će tek dobiti na cijeni u bliskoj budućnosti s obzirom na to da se već neko vrijeme više ne proizvodi, i da će do kraja godine biti isporučeni poslednji komadi.

Malo skuplji brojač vremena na svojoj ruci ima i Lepa Brena, koja se takođe odlučila za "Roleks", i to model "Kosmograf Dajtona" od žutog zlata s crnim keramičkim detaljima. Cijena u maloprodaji mu je 33.250 evra.

Da ni glumci ne zarađuju loše, dokazuje i Jelisaveta Orašanin, koja je takođe poznata kao ljubiteljka skupih satova i komada nakita. Ona je nedavno na svom Instagramu pozirala s preskupim časovnikom brenda "Odemar pige rojal ouk" u roze zlatu. Ovaj sat, čija je tržišna cijena 70.000 evra, kao odraz elegancije i luksuza, posjeduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lijepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 briljant sječenih dijamanata, ukupne težine 0,71 karat.

Izvor: Instagram / jagodenamagli

Nedavno se ponovio i Relja Popović. On se takođe odlučio za zlatni "Roleks" i to model "Dej-dejt baget". I njegov sat je urađen u kombinaciji s dijamantima, a posebno je došao do izražaja u kombinaciji s crnim autfitom u kom je pozirao za svoje društvene mreže, a čija je cijena 43.500 evra.

Među sportistima je ubjedljivo na prvom mjestu Dušan Vlahović. Ovaj fudbaler je poznat kao ljubitelj lijepih i kvalitetnih satova, pa je i on izabrao "Roleks dej-dejt" u kombinaciji žutog zlata i dijamanata. Tržišna vrijednost ovog časovnika je 65.000 evra. "Najskromnija" među njima je bivša teniserka Ana Ivanović, koja već godinama ne skida svoj čelični "Roleks dajtonu" od "samo" 20.000 evra, iako je poznato da je ona svojevremeno bila zaštitno lice ovog luksuznog brenda.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 JK i Devito Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija