BILA NA REMONTU I RASKINULA S DEČKOM! Žena od sultana napravila haos u TANGAMA, pa donijela šok odluku!

Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana po svom prvom velikom hitu, ponovo je slobodna, evo šta joj je sada prioritet.

Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Pjevačica Tijana Milentijević koja je nedavno napravila haos na mrežama kada je pozirala u tangama i pokazala zanosne obline, a sada je priznala je da je raskinula emotivnu vezu, te da je ponovo slobodna, iako je nedavno poručila da je srećno zaljubljena.

"Nisam više zauzeta. Slobodna sam i više mi odgovara u ovom trenutku to. Posvjećujem se karijeri, usmjerena sam samo ka tome", rekla je Tijana Milentijević i dodala da je ovu odluku donijela jer prvenstveno želi da se posveti svojim prioritetima, a karijera je svakako jedan od njih - "Želim da budem sama i posvetim se onome što mi je prioritet".

Inače, Tijana je nedavno objavila i zajedničke trenutke sa svojim, sada već bivšim dečkom - "U vezi sam, da, ne traje dugo, ali se nadam da će sve ostati kako jeste. Srećna sam, zaljubljena i ispunjena. Važno mi je da je zanimljiv, da me poštuje i da me zasmijava", rekla je Žena od sultana nedavano, ali nažalost to nije potrajalo.

Nakon još jedne uspješne sezone i zarađenog novca, Tijana se opuštala i "punila baterije" na ljetovanju u Hurgadi, a iz Egipta je objavila provokativne fotografije u kupaćem kostimu i u prvom planu su njene "nove" silikonske grudi.

BONUS VIDEO: