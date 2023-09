IMA VILU SA 7 SOBA, 24 KUPATILA I PRIVATNOM PLAŽOM A SAMA RADI KUĆNE POSLOVE: Naslednica Gejts IMPERIJE danas živi ovako

Najmlađa ćerka Bila Gejtsa, Fibi Gejts ne želi da je bogatstvo definiše.

Izvor: Profimedia

Fibi Gejts (21) je namlađe dijete Bila Gejtsa, jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi na svijetu. Ona ima još stariju sestru Dženifer Gejts (27) i brata Rorija Džona Gejtsa (24).

Uprkos tome što je bogata naslednica tehnološkog mogula, Fibi je odučila da želi da bude svoja i odvoji se od svojih roditelja, milijardera i osnivača Majkrosofta, Bila Gejtsa i njegove bivše supruge, filantropkinje, Melinde Gejts - i uradila je upravo to.

Fibi je kao studentkinja i ambiciozna dizajnerka već postigla mnogo, i to u svijetu mode u kom se istakla svojim talentom, pa je dosad primila pozivnice za željene revije na Nedelji mode u Njujorku i Parizu, elitne zabave i događaje koji vrve zvezdama. S nekima je postala dobra prijateljica, baš kao i zvijezda društvenih mreža, a uz sve to stažira za britanski Vogue.

I dok su neki uvereni kako je ipak sve postigla zahvaljujući svom bogatom porijeklu, Bil i Melinda neprestano insistiraju na tome da su se potrudili da njihova djeca ostvare sama svoj uspeh. Bil, čija se neto vrijednost procjenjuje na 107 milijardi dolara, u nekoliko navrata je izrazio strah da će njegova djeca postati izopačena zbog bogatstva, a jednom se zakleo da će iskoristiti svoje ogromno bogatstvo kako bi više pomogao siromašnima nego svojoj djeci.

Izvor: Profimedia

Bivši supružnici Gejts, koji su se razveli u maju 2021. godine nakon 27 godina braka, odgajali su djecu nastojeći da im pruže što normalnije detinjstvo. Tjerali su ih da sami obavljaju kućne poslove i nisu im dopuštali da imaju svoje telefone sve dok nisu napunili 14 godina. Uprkos tome, okruženje u kom su odrastali je daleko od skromnog. Porodica je živjela u vili vrijednoj 131 milion dolara u Vašingtonu, koja je imala sedam spavaćih soba, 24 kupatila i šest kuhinja, kao i sopstvenu plažu, kućni bioskop, teretanu i sobu s trambolinom, a sada se čini da Fibi i dalje živi prilično raskošnim životom, mnogo glamuroznijim nego prosečne studentkinje. Često odlazi na luksuzna putovanja širom sveta kojima se hvali na profilu na Instagramu na kojem je prati više od 314 hiljada ljudi.

Ona je jasno stavila do znanja da sam želi da ispiše svoj put: "U redu, ja sam ćerka mojih roditelja, to mi daje ogromnu privilegiju, ali to nije ono po čemu sam definisana", izjavila je jednom prilikom.