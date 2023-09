Evo koliko dugo VLAŽNA ODJEĆA smije da stoji u bubnju veš mašine

Da li znate koliko dugo veš smije da stoji u mašini?

Izvor: Shutterstock/victoras

Skoro svakome se makar jednom desilo da je oprao veš u mašini i zaboravio da ga izvadi. To može da se desi kada veš mašinu pustite uveče, odete na spavanje, a ujutru zaboravite da ga prostrete ili kada imate obaveze preko dana, odete iz kuće i vratite se tek u večernjim satima. Tada se mnogi pitaju da li veš treba samo prostrati ili ponovo oprati. Koliko uopšte vlažan veš može da stoji u bubnju?

On u mašini može da bude i do 12 sati nakon pranja, ali u određenim uslovima. Veš mašina sadrži bakterije i buđ, a kada je prazna, iz nje može da se širi neprijatan miris. Ukoliko je to slučaj, veš koji odmah izvadite nakon pranja, imaće takođe neprijatan miris, koji će biti još izraženiji ukoliko takvu odjeću ostavite nekoliko sati da stoji.

Drugi preduslov za svjež i čist veš nakon dugog stajanja u mašini, jeste da ste sipali tačno onoliko deterdženta koliko je propisano. Manje može biti nedovoljno, a više može imati kontraefekat. Ukoliko se desi da osećate neprijatan miris, to je znak da je buđ već počela da se širi i da se veš ubuđao, pa ga je potrebno ponovo dobro oprati.