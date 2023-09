Slavni frizer otkriva česte GREŠKE tokom pranja KOSE

Slavni frizer iz Njujorka otkrio je u čemu ljudi najviše griješe tokom pranja kose!

Žene s dužim noktima nikako ne bi smjele s njima da trljaju i grebu po tjemenu glave jer oštećuju tanku kosu, savjetuje slavni frizer Bred Mondo.

On je razotkrio neke od najčešćih mitova i grešaka kod pranja kose u svom videu na Jutjub kanalu - od toga koliko šampona treba koristiti, do toga koliko vruća treba biti voda prilikom ispiranja. Ali jedna od najčešćih grešaka koju je Bred naglasio je da ljudi pretjerano utrljavaju šampon, odnosno 'ribaju' glavu. Iako svi volimo masažu glave pod tušem, prema riječima frizera iz Njujorka, to zapravo šteti kosi.

"Većina ljudi tako samo zapetlja vlasi. Misle da postižu veću čistoću i znam da je dobar osjećaj dok to radite, ali to je pogrešno", ističe Bred i dodaje da zbog toga kosa puca i mrsi se.

Osim toga, naglašava da žene s dugim noktima nikako ne bi smjele s njima da "grebu" tjeme glave. Umjesto toga, koristite rukama bočne pokrete, što znači lagano prelazeći od jednog uha prema drugom nježno i blago te potom ponoviti postupak s drugom stranom.

"Čak i ako vam se čini da idete nježno, budite još nježniji jer će vam kosa biti zahvalna, ljepša i sjajnija", rekao je frizer.

Takođe, mnogi od nas možda su čuli da pranje hladnom vodom čini kosu nježnijom i sjajnijom, ali Bred objašnjava da topla voda više otvara kutikulu vlasi, zbog čega se kosa bolje čisti. Ipak, najbolje rješenje je mlaka voda, jer će je vruća isušiti.

Što se tiče idealne doze šampona, savjetuje tek manju količinu - koja odgovara polovini kašičice za supu. Ako je kosa jako prljava, radije je šamponirajte dva puta s manjom količinom, nego jednom s većom.

