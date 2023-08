KRENUO DA UPIŠE FAKULTET, PA ZAVRŠIO U KAFANI I POSTAO PEVAČ! Najluđa priča o karijeri Mileta Kitića - "Tako je počelo!"

Mile Kitić ispričao je da je pevač postao slučajno i to na putu do fakulteta koji je planirao da upiše.

Mile Kitić i Marta Savić danas uživaju u bogatstvu koje su stekli zahvaljujući uspešnim karijerama, te neretko posećuju Dominikansku Republiku gde poseduju i nekretninu od 200 kvadrata.

Pevač i danas vredno radi i nastupa, a malo ko zna da je u svet muzike zaplovio potpuno slučajno. Kako je sam ispričao, jednog dana je krenuo put fakulteta koji je planirao da upiše, ali je život za njega imao druge planove. Uprkos velikoj ljubavi prema sportu i želji da bude profesor, Mile je završio u kafani i postao pevač.

"Želeo sam da budem profesor fizičkog vaspitanja. Otišao sam na prijemni na DIF i tu sam upoznao kolege koje su se bavile muzikom, a tog dana su imale tezgu u nekoj bašti. Otišao sam s njima da pevam umesto na prijemni, i tako je sve počelo… Nisam upisao fakultet!", ispričao je Mile Kitić.

Iako nije postao profesor, sportom se bavi i danas.

"Dokle god me kolena služe, igraću tenis. Tako održavam liniju. Imaću 22 nastupa zaredom i svi me pitaju odakle mi snage, ali to je od sporta. Idem i na skijanje, ali tenis više volim. Pre bih se odrekao muzike nego tenisa", istakao je Kitić.

