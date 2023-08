PREMINUO SLAVNI GITARISTA ROK GRUPE! Legendarni muzičar nas je napustio u 72. godini!

Prvi gitarista grupe "Whitesnake", Berni Marsden je umro u svom domu u 72. godini života.

Izvor: Instagram/berniemarsden/screenshot

Porodica slavnog muzičara je izdala saopštenje u kom stoji da je muzičar "umro mirno u četvrtak uveče dok su njegova supruga Fren i njegove ćerke Šarlot i Olivija, bile pored njega".

Oni su dodali da BerniMarsden "nikada nije izgubio strast prema muzici, pisanju i snimanju novih pjesama do kraja".

Jedan od najistaknutijih britanskih rok i bluz gitarista, Marsden je napisao ili je bio koautor nekoliko hit pjesama Whitesnake, uključujući "Fool for Your Loving", "She’s a Woman", "Walking in the Shadow of the Blues", "Trouble" i "Here I Go Again".