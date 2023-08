ĆERKA SLAVNE GLUMICE GUBI PAMĆENJE U 37. GODINI! Setila se mame i najavila povlačenje: Teško ustajem iz kreveta! (VIDEO)

Kloe Latanzi, 37-godišnja ćerka slavne američke glumice Olivije Njutn-Džon, otkrila je da gubi pamćenje.

Kloe Latanzi, 37-godišnja ćerka slavne američke glumice Olivije Njutn-Džon, najavila je da se povlači sa društvenih mreža zbog zdravstvenih problema. "Nisam dobro. Patim od gubitka pamćenja i teško ustajem iz kreveta. Zapostavljala sam samu sebe", rekla je u snimku na Instagramu. "Jedna od najvećih poruka moje mame bila je da uvek treba brinuti o sebi. Dakle, nestaću na otprilike tri nedelje jer imam zdravstvene probleme. Radujem se povratku snage. Vidimo se u šetnji", dodala je.

Šetnja na koju misli je "Walk for Wellness", godišnji događaj koji će se ove godine održati u Melburnu deseti put. Cilj događaja koji je pokrenula Olivija Njutn-Džon jeste prikupljanje sredstava za njenu fondaciju za istraživanje raka i ostalih malignih bolesti. Olivija Njutn-Džon preminula je prošle godine, nakon dugogodišnje borbe sa rakom.

Kloe Latanzi nije precizirala o kakvim zdravstvenim problemima je reč. Postoji mnogo razloga za gubitak pamćenja, a neki od najčešćih su starenje, povrede glave, pogoršanje bolesti drugih organa, posledice trovanja... I mada većina misli da je običan umor najčešći uzrok, zapravo je mnogo važnije koje emotivne traume pokušavamo da potisnemo, jer to direktno utiče na pamćenje.

"Do poremećaja pamćenja često dolazi zbog toga što čovek sam pokušava da zaboravi nevolje i strahove, koristeći mehanizme psihološke odbrane. Ako često primenjujete te tehnike, delovaće kao da patite od poremećaja pamćenja, ali to nije tako. Ovakve 'zaboravljene' emocije i stanja loše utiču na nervni sistem, dovode do agresivnosti, neuroze i tako dalje", pojašnjavaju lekari. Pogledajte snimak u kom Kloe otkriva da gubi pamćenje: