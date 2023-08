KAKO SE PRAVILNO NANOSI NOĆNA KREMA NA LICE: Doktorka otkrila u čemu svi greše - NE RAZMAZUJTE!

Stručnjakinja, dermatološkinja Elena je otkrila kako se pravilno nanosi noćna krema na lice i koje greške skoro svi prave.

Izvor: TikTok/Screenshot/miriammroivili

Da li i vi noćnu kremu stavljate tako što nanesete po tačkicu na čelo, obraze i nos i brzinski razmažete po licu? Da znate da pravite grešku! Ruska dermatološkinja Elena Agafonova objasnila je kako se pravilno nanosi krema za lice pred spavanje.

Kako je objasnila, kremu treba nanositi od periferije lica do centra i to ne da je samo razmažete, već nežno tapkate vrhovima prstiju, praveći kružne pokrete duž linija limfne drenaže.

"Reč je o linijama po kojima teče limfna tečnost, a koja ima zadatak da isporuči u krv proteine, soli i druge supstance. Pritisak treba da bude srednjeg intenziteta. Kremu je potrebno naneti od nosa do bočnih strana obraza, od centra čela do slepoočnica, od brade do ušiju. Krema za oči, koja je poseban proizvod, mora se nanositi od unutrašnjeg ugla oka do periferije - takođe duž linija limfne drenaže", objasnila je dermatološkinja.

Takođe je veoma važno da kremu nanosite na čistu kožu, najbolje prethodno navlaženu tonikom bez alkohola.

Vlažna koža bolje upija aktivne sastojke kreme. I ne morate da nanosite puno - samo količinu veličine graška koja je dovoljna za svaki deo lica. Preporučljivo je i da sačekate da koža u potpunost upije kremu pre nego što odete na spavanje, otprilike sat, dva pre odlaska u krevet. Tako žete izbeći da vam deo "dragocene" kreme ostane na jastuku, smatra dr Elena.

