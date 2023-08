5 STVARI KOJE NE SMETE DA STAVITE U KOFER! Presešće vam putovanje - moraju uvek da vam budu pri ruci!

Stvari na koje ne obraćate pažnju mogu da vam upropaste putovanje.

Osećaj nezavisnosti, nalet adrenalina, stvaranje uspomena, prilika za istraživanje - samo su neki od razloga zašto toliko volimo putovanje automobilom. Psiholozi kažu da 80 odsto ljudi koji uživaju u vožnji, imaju osećaj nezavisnosti, a niko ne može da ospori udobnost i slobodno kreiranje plana i programa koji nam pruža. Da li ste znali da su naučnici otkrili da ljudi koji voze iz zadovoljstva, oslobađaju veće količine hormona zvanog dehidroepiandrosteron, koji se suprotstavlja stresu?

Ipak, kada nam sitnice poremete putovanje, preovlada nezadovoljstvo. To je najmanje što želimo da nam se dogodi tokom putovanja, a ni ne obratimo pažnju na greške koje do toga dovode. One nastaju tokom samog pakovanja. Mislimo da su krupne stvari najvažnije, a kada zaboravimo one koje su fizički sitnije, shvatimo koliko znače. Kako se to ne bi dogodilo, donosimo vam spisak stvari koje ne bi trebalo da pakujete u kofer, već u ranac ili torbu koja vam je pri ruci:

Punjač za telefon

Ako u putu volite da slušate muziku, odgledate film ili “još pokoju” epizodu omiljene serije, obratite pažnju na punjač za telefon. Kada se udubite u sadržaj, zaboravljate na bateriju i preostalo vreme putovanja do željene destinacije. Većina ljudi je sklona tome da punjač spakuje u mini pregradu kofera, što je velika greška. Ukoliko ne želite da stajete nasred puta i vadite kofer, obavezno ga stavite u torbu koja vam je pri ruci. Tako ćete u svakom trenutku moći i da napunite mobilni telefon.

Vlažne maramice

Neophodan asesoar, naročito za one koji putuju sa decom. Grickalice su omiljena “aktivnost” tokom putovanja, a vlažne maramice najbolji saveznik. Ukoliko su vam pri ruci, uvek ćete moći da obrišete mališane i očistite ih od ostataka hrane. Većina žena vlažne maramice spakuje sa ostalom kozmetikom u kofer, a ovo je mali podsetnik zašto to ne bi trebalo da uradite. Osnovni higijenski proizvod je prvenstveno namenjen za čišćenje ruku, ali i uklanjanje bakterija sa svih površina.

Cigarete

Pre nego što posegnete za boksom cigareta koji odlažete ispod garderobe u koferu, možda bi trebalo da razmislite o boljoj alternativi od nastavka pušenja tradicionalnih cigareta. Zahvaljujući zagrevanju duvana na prezicnoj temperaturi, IQOS ne stvara dim i pepeo, zbog čega će vam osobe koje putuju sa vama biti zahvalne. U svakom trenutku možete da priuštite užitak, bez čekanja na pauzu i idealno mesto za stajanje na putu. IQOS nije proizvod bez rizika, jer oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.

Dokumenta

Obavezno proverite potrebnu dokumentaciju, naročito ako idete van granica svoje zemlje. U želji da što pre krenu, mnogi imaju običaj da je stave u pregradu kofera. Ovo je situacija koja na granici može da vam oduzme dragoceno vreme. Ne zaboravite da su dokumenta jedna od osnovnih stvari koja treba da vam bude pri ruci - u svakom trenutku.

Naočare za sunce

Malo ko se seti određenih asesoara za plažu. Ukoliko putujete preko dana, obavezno ih spakujete u ranac ili torbu, kako vam sunce ne bi smetalo. Osim naočara, možete da ponesete i kremu sa zaštitnim faktorom kojh ćete u svakom trenutku moći da nanesete i tako zaštitite lice.