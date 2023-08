OVAKO MOŽETE MNOGO DA UŠTEDITE KAD PUTUJETE AVIONOM! Putnici provalili TRIK koji uvek "radi", avio-kompanije besne!

Poslednjih nekoliko godina, sve više ljudi praktikuje trik kojim se štedi putovanje avionom.

Izvor: MONDO, Danilo Jauković

Strategija kojom se štedi prilikom putovanja avionom nervira i same avio-kompanije. Putnici su otkrili trik koji je zaživeo tokom poslednjih godina, a reč je o preskakanju letova, odnosno terminu koji je poznat kao "skiplagging" ili "skriveni gradovi". Putnici na ovaj način umanjuju troškove putovanja, a suština je u kupovini jeftinije karte sa presedanjem u gradu koji želite da posetite, bez planiranja da se ukrcate na drugi let koji bi vas odveo do krajnje destinacije. Dakle, destinacija za presedanje postaje konačna tačka putovanja.

Ipak, postoje i strane ovog trika koji će vam omogućiti da putujete jefitnije, pošto je vrlo verovatno da će izazvati negodovanje avio-kompanija. Kako ovo tačno funkcioniše i koji su nedostaci ove metode? "Preskakanje letova" podrazumeva rezervisanje leta sa presedanjem koji je često jefitiniji od direktne linije, zbog čega je ovaj trik i stekao popularnost. Na ovaj način, putnici pronalaze let do željene destinacije bez zaustavljanja, ali i bez cene koja često dolazi uz takve karte.

Na primer, želite da letite iz Ženeve za Madrid. Karta za neko drugo mesto u Španiji, kao što je Kuljeredo, sa zadržavanjem u španskoj prestonici, mogla bi da vas košta oko 20 odsto manje. Dakle, ne biste zapravo putovali u Kuljeredo, već biste napustili aerodrom u Madridu, a da ne iskoritite drugu polovinu karte. Mogli biste da uštedite i kada su u pitanju duže destinacije.

Na primer, kupovinom "last minute" avio-karte od Birmingema u Velikoj Britaniji do Njujorka u SAD-u, mogli biste da uštedite oko 100 evra. Pronalaženje ovih karata nije lako, iako se to može uraditi na sajtovima za poređenje cena kao što su, na primer, Kajak ili čak Gugl letovi. Međutim, namenski veb sajt "Skiplagged" osnovan je 2013. godine upravo kako bi ljudi mogli da pretražuju rute sa "skrivenim gradovima". Na početnoj strani "Skiplaggeda" piše: "Naši letovi su tako jeftini da nas je Junajted (Erlajns) tužio... Ali smo pobedili". Ova rečenica daje nagoveštaj o tome šta avio-kompanije misle o ovoj praksi.

Koji su nedostaci ove prakse?

Uprkos jeftinim cenama, postoje neki nedostaci "preskakanja", a jedan od njih je nemogućnost da prijavite prtljag. Vaša karta je za krajnje odredište putovanja, što znači da će prtljag, ukoliko ga prijavite, završiti na krajnjoj destinaciji. Neki iskusni hakeri letenja čak preporučuju da ne nosite ništa veće od ranca, jer postoji šansa da se od vas traži da prijavite prtljag, ukoliko je let prepun. Možete pročitati stručne savete o tome kako putovati samo sa ručnim prtljagom.

Takođe, korišćenje povratne karte neće uspeti, pošto će avio-kompanije verovatno otkazati povratak ukoliko primete šta ste uradili. "Putnici koji odluče da preskoče let uvek treba da rezervišu karte u jednom pravcu. Na taj način, njihovo povratno putovanje neće biti otkazano ukoliko im avio-kompanija otkaže kartu", kaže za Euronews novinar publikacije "Skift i Erlajns Vikli".

Postoji šansa da "skriveni grad" na koji ciljate možda ne bude mesto na kome ćete završiti. Planiranje, promena ruta i komplikovana logistika su sastavni deo planiranja letova. To znači da bi se grad presedanja mogao promeniti u bilo kom trenutku, ostavljajući vas sa kartom za destinaciju koja nije ni blizu one koju ste želeli.

Zbog čega avio-kompanije ne vole ovo?

"Avio-kompanije određuju cenu karte na osnovu tržišta i konkurencije, a ne nužno i udaljenosti leta. Zato je kraće putovanje često skuplje od dužeg", objašnjava Rasel. Navodi primer rute Severne Karoline u Sjedinjenim Državama, Tampa - Florida - Šarlot. Iako je Tampa jeftino mesto za letove zbog rasprostranjenosti budžetskih prevoznika, ovom posebnom rutom ipak dominira Amerikan Erlajns.

"Dakle, Amerikan Erlajns može da naplati koliko god želi za putovanja između Tampe i Šarlota. Ali ako putnik leti od, recimo, Tampe do Njujorka, ima mnogo veći izbor, tako da će cene Amerikan Erlajnsa verovatno odgovarati onim cenama karata od Tampe do Njujorka, čak i ako plan puta uključuje zaustavljanje u Šarlotu", kaže Rasel i dodaje: "Ukratko, tržišna konkurencija diktira cene avionskih karata više od udaljenosti ili bilo kog drugog faktora".

Takođe, prazno mesto koje ostane, mogao je da rezerviše neki drugi putnik. Avio-kompanije tvrde da gube novac onda kada putnici ne nastave do konačnog odredišta. Gotovo sve avio-kompanije izričito zabranjuju "preskakanje letova" u svojim uslovima korišćenja usluga, navodeći različite posledice koje možete trpeti ukoliko vas uhvate. Ovo se može odnositi na bilo šta, od otkazivanja različitih benefita, na primer bodova koje ste prikupili tokom letova, pa sve do zabrane putovanja određenim prevoznikom ili čak tužbe.

Avio-kompanija zaustavila putnika sa ovim trikom

U julu ove godine, tinejdžer u SAD pokušao je da iskoristi ovaj trik i da otputuje od Gejnsvila na Floridi do Njujorka sa zaustavljanjem u Šarlotu u Severnoj Karolini - njegovoj željenoj destinaciji. Međutim, kompanija Amerikan Erlajns je otkrila šta namerava, nakon čega ga je zadržao agent koji radi na gejtu za ukrcavanje. Na kraju, tinejdžer je priznao da nema nameru da putuje u Njujork, a predstavnik avio-kompanije mu je otkazao kartu. Izveštaji lokalnih medija tvrde da je karta kupljena preko veb stranice "Skiplagged". Otac tinejdžera rekao je da su koristili isključivo ovaj sajt za rezervaciju putovanja "poslednjih pet do osam godina".

Da li je "preskakanje letova" legalno?

S obzirom na to da su avio-kompanije protiv ove prakse, nameće se pitanje da li je napuštanje aerodroma na destinaciji za presedanje legalno. Iako je odgovor uglavnom da, ovo ne znači da ne može doći do određenih posledica. "Uprkos tome što je avio-kompanije obeshrabruju i što je zabranjena njihovim ugovorima o prevozu, ova praksa je retko protivzakonita", objašnjava Rasel.

Ipak, morate se uveriti da imate ispravne vize, kao i uslove za ulazak u zemlju koju nameravate da posetite, isto kao što biste uradili da putujete direktnim letom, piše B92. Dešavalo se i da su avio-kompanije tužile putnike, ali Rasel kaže da su takvi slučajevi retki. Lufthanza je 2019. godine pokušala da tuži putnika zbog rezervisanja karte sa "skrivenim gradom".

Kompanija je zahtevala više od 2.000 evra za cenu karte koja omogućava posetu više gradova tokom jednog putovanja, umesto povratne karte. Luftanza se na kraju neočekivano povukla iz slučaja. "Putnici bi trebalo više da brinu oko toga što im avio-kompanije mogu zabraniti da koriste njihove usluge, nego oko toga da mogu biti suočeni sa krivičnim prijavama", zaključuje Rasel.