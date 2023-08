DOŠLA U HOTELSKU SOBU KOD FUDBALERA I ISPALILA SE! Spremao piće, a posle 5 minuta završila na ulici - "NAPOLJE, ODMAH!"

Taman kada je mislila da započinje romansu sa popularnim fudbalerom, izbacili su je iz hotela.

Izvor: Instagram/sophiegrant

Sofi Grant, samohrana majka, pisac i medicinska sestra, otkriva kako je izbačena iz jednog hotela tokom godišnjeg odmora. Kada joj je u noćnom izlasku za oko zapao popularni fudbaler, odlučila je da napravi prvi korak. Odmah je dobila povratnu reakciju, a potom su se dogovorili da se nađu u njegovoj hotelskoj sobi i provedu noć zajedno. Ipak, desio se najgori scenario.

Obučena u belu mini haljinu sa dubokim dekolteom i visokim potpeticama, sportska zvezda joj je spremala piće kada su u jednom trenutku čuli lupanje na vratima. Osoblje hotela je uporno vikalo: "Prostitutke nisu dozvoljene! Nisu dozvoljene prostitutke!", a potom su ušli u sobu. Sofi je istog trenutka ispraćena do izlaza, uprkos tome što je insistirala da nije se**ualna radnica.

Neprijatno iskustvo bilo je samo jedno od mnogih anegdota koje su je inspirisale da počne da piše kao Sofi Gravija. Pokrenula je svoj urnebesni blog "Sex in the Glasgow City", pre nego što ga je pretvorila u svoj debitantski roman. "Priče su povezane i ljudima su smešne, što sam i želela da postignem. Ove knjige govore o katastrofama na sastancima - to je realnost. Ne smatram ih erotskim", rekla je Sofi i dodala:

"Nemojte me pogrešno shvatiti. Jesam zalazila u detalje, ali napisani su na komičan način", istakla je.