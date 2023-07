KLJUČ ZA ZDRAVA CRIJEVA I DOBRO VARENJE JE U ISHRANI! Doktorka otkriva: Svaki dan treba da jedemo 30 grama OVE NAMIRNICE

Poznata doktorka savjetuje kako da poboljšamo zdravlje crijeva, probleme sa varenjem i naše sveopšte zdravlje!

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

Problemi sa varenjem, usled nezdrave ishrane, brzog načina života i manjka fizičke aktivnosti, pogađaju sve više ljudi. Pogotovo u ljetnjim mjesecima, stomačni problemi su sve više izraženi. Šta je onda to na prvom mjestu što nam pomože pomoći da se izborimo sa posledicama?

Kako dr Zoe ističe - svi treba da težimo da jedemo 30 grama vlakana dnevno, ali istraživanja pokazuju da 91% ljudi još uvijek ne jede dovoljno vlakana u Velikoj Britaniji. Nije ništa bolja situacija ni kod nas.

Ishrana bogata vlaknima povezana je sa manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i raka crijeva.

"Sticanje navike da doručkujete činije sa zdravim jogurtom sa integralnim žitaricama, voćem, orašastim plodovima i sjemenkama ili miješanjem salate od pasulja za ručak može vam pomoći na putu ka vašim ciljevima sa vlaknima. Međutim, previše brzo jedenje vlakana kada niste navikli može da izazvove neprijatne simptome", napominje dr Zoe i dodaje da je zdravlje naših crijeva direktno povezano sa sveopštim zdravljem.

" To pomaže da se podrži vaš imuni sistem. U stvari, do 70% naših imunih ćelija nalazi se u našim crijevima. Obloga crijevnog zida predstavlja barijeru za blokiranje štetnih mikroba da uđu u tijelo, a to je podržano velikim brojem imunih ćelija. Ova takozvana crijevna sluzokoža ima veću koncentraciju antitijela od drugog tkiva u telu. Ona igra važnu ulogu u regulisanju vašeg imunološkog sistema tako da reaguje na povredu ili infekciju, ali ne napada zdravo tkivo", rekla je za kraj.