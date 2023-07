POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA SAVRŠENA BALKANKA! 18 zemalja pokazalo idealnu građu svojih žena, dr Colić: "Točak se okreće"

Predstavljeno tijelo savršene BALKANKE, imate li predstavu kako izgleda?

Ako ste mislili da postoji formula savršenih proporcija kod žene, prevarili ste se. Britanci su poznatim dizajnerima iz 18 zemalja dali zadatak da fotografiju žene fotošopiraju u savršenu žensku figuru. Rezultati su bili iznenađujući - pokazali su da se ideal ljepote vidno razlikuje od zemlje od zemlje. Komentari na eksperiment nisu izostali, a mnogi su mišljenja da su Balkanke idealne jer nisu premršave, a imaju obline.

Što se Balkana tiče, crte lica u odnosu na original su promijenjene, struk je stanjen, obline su i dalje tu, pa idealna Balkanka podsjeća na pin-up djevojku iz 1950-ih sa klasičnom figurom potpuno slaže sa mišljenjem da suBalkanke vlasnice savršenih tijela.

i je da se točak okreće i da se vraćamo tome da se ceni prirodnost, a ne prenaglašenost. Ja ne znam muškarca koji voli da poljubi ogromne usne. Ja živim od toga, isplati mi se da stavljam hijaluron što više, ali to stvarno ne mogu da savjetujem i kad mogu, pokušavam da ih odvratim", objasnio je doktor Colić i istakao da se trend prirodnog izgleda jasno vidi po zahtjevu pacijentkinja.GalleryNameSavršena Balkanka"Slažem se da su one najidealnije. Što čovek više putuje, sve je zadovoljniji i srećniji sa ljudima sa kojima živi. Mislim da smo izuzetno lijepi. Uvijek smo bili, ali sada je njega došla na prvo mjesto. Sada je trend održavanje ljepote, što je jednako teško. Na deset urađenih pacijentkinja, imate jednu na kojoj vidite da je urađena. To mi je izuzetno drago. Podržavam žene sa oblinama, ali ne sa pretjeranim. Ono što je skladno pre nego mršavice, da se vide rebra i kosti. Ja lično to ne volim i mislim da se muškarci slažu sa mnom", rekao je doktor.

Ubrizgavanje hijaluronske kiseline jedna je od najpopularnijih metoda kojoj žene pribegavaju.

"Danas je pritisak na nas da se pacijent što pre oporavi. Kad imate volumen lica i hoćete boricu da ispravite, ranije smo koristili jedan do dva mililitara hijaluronske kiseline. Da pojasnim, jedan mililtar je kao deset kapi suza. Nije to tako malo, a to mora da deluje prirodno. Svi vrše pritisak na lekare da nema reza, rane, zarastanja, a to uradimo ubrizgavanjem hijaluronske kiseline. Kad jednom napunite sa 5, sledeći put morate da stavite 15 jer dobijate sve veću površinu gde se koža rastegla. Tako dobijate podignute jagodice i onda kažete: 'Vidite kako se ova izoperisala'. Ne, ona se prepunila", rekao je dr Colić.

Hirurg se osvrnuo i na Breda Pita koji je bio glavna tema Vimbldona zbog mladolikog izgleda.

"Mene su pitali kako je moguće da kad saberete Novakove i Alkarazove godine niste došli do godina Breda Pita, a čovek izgleda onako kako izgleda. Naše oko je izvešteno da proceni i vidi neke stvari, ali neke ne mogu da se vide. Ponosan sam kada vidim da poznate ličnosti prate trend prirodnosti. Sigurno Bred Pit nije potpuno prirodan, ali je svom hirurgu rekao da želi da izgleda u skladu sa sobom. On je čovek koji je maksimalno dobio i izvukao iz svoje genetske podloge koja je sigurno bila praćena fitnesom, ishranom i sitnim korekcijama koje su tu da malo ispeglaju borice", rekao je dr Milan Colić.

