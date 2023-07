VERICA RAKOČEVIĆ SE SKINULA I NAPRAVILA HAOS! U 8. deceniji raspametila u bikiniju, a tek da vidi 35 godina mlađeg muža!

Verica Rakočević pozirala je u bikiniju i sve oduševila izgledom u 75. godini.

Modna kreatorka Verica Rakočević oduševila je kada je objavila fotografiju u miniću, a sada je ponosno nastao haos na mrežama bog fotke u bikiniju. Verica već godinama uživa u braku s 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, s kojim redovno putuje, a sada su otišli na more odakle se redovno oglašavaju na svojim društvenim mrežama. Oboje su podijelili na svojim profilima fotografije u kupaćim kostimima i pokazali svoje figure.

Verica je pozirala u crveno-žutom bikiniju i tom prilikom pokazala ravan stomak i zategnute noge, što je mnoge njene pratioce iznenadilo, budući da je u osmoj deceniji.

Ona je ovom objavom izazvala lavinu komentara, te su korisnici Instagrama komentarisali da izgleda zaista nerealno.

"Prelijepo izgledate", "Vau, svaka čast", "Da li me oči varaju, ovo je neralno", pisali su joj pratioci, dok je Veljko je pozirao u bazenu, ali i na plaži, te je takođe pokazao mišiće i izvajano tijelo.

Verica i Veljko bili su na meti osuda zbog razlike u godinama, ali se oni nikada nisu obazirali na ružne komentare:

"Ja sam se zaljubila, taj koga ja volim me pitao da li hoću da se udam, ja sam rekla da hoću, ne razmišljajući ni da li imamo stan ni kako ćemo mi to da jedemo ni ti kako ćemo, gdje ćemo mi to da živimo... Mi se volimo, je l' hoćemo, hoćemo... Mislim da su sva moja djeca nastala iz velike ljubavi i zaista, ne znam kakve prepreke da budu u životu pred njima ta ljubav iz koje su oni rođeni će ih nositi", pričala je kreatorka.

