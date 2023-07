MOLIO JE DA MU SMANJIM POLNI ORGAN, ZNATE LI KAKO JE VADITI SILIKON?! Urolog RASKRINKAO trend - injekcije ne uvećavaju!

Urolog dr Aleksandar Milošević otkriva šta stoji iza trenda koji postaje sve popularniji - uvećanje muškog polnog organa!

Izvor: TV Prva/screenshot

U SAD-u je zavladao trend uvećanja polnog organa kod muškaraca hijaluronom. Reč je o metodi koja injekcijama omogućava muškarcima da produže najintimniji deo tela. Koliko je metoda bezbedna, zbog čega je postala hit i da li se primenjuje kod nas, otkrili su u "Jutru" na Prvoj urolog i seksolog dr Aleksandar Milošević i psihoterapeut Vlado Ilić. Muškarci su u zabludi - ova procedura zapravo ne može da poveća polni organ!

"To je pre svega iz finansijskih razloga, jer je hijaluron dosta skup, a muškarcima je potrebno čak 10 mililitra kako bi samo vidljivo zadebljali polni organ. Ja sam radio sa više pacijenata koji su ubrizgavali silikone. To je prosta metoda i zato je popularna. Za nju ne treba ozbiljan stručnjak. Hijaluron za razliku od silikona je resortivan. On polako nestaje i ta metoda mora da se ponavlja. Sami silikoni koji traju doživotno prave takve promene na polnom organu, da sam imao veliki broj pacijenata kojima sam skidao te slojeve i vadio, što je vrlo teško. Vi praktično morate da sečete deo kože polnog organa da bi sklonili tvrdine i imate problem deficita kože da pokrijete polni organ", objasnio je dr Milošević i otkrio da ova metoda ne može da produži polni organ:

"Dakle, ne radi se o produžavanju, već udebljavanju i to samo privremenom. Pritom se oštećuje sluzokoža, tako da je ovo potpuno pogrešna metoda. Jedino dobro jeste što se hijaluron resorbuje u organizmu. Danas, inače, za uvećanje polnog organa postoje ozbiljne hirurške metode, ali koje ga uvećavaju realno i trajno", objasnio je urolog i dodao:

"Ne, hijaluron ne može da ga produži. Čak može da dođe do skraćenja. Pravo produženje je moguće samo hirurškom metodom, da se otkače ligamenti koji polni organ drže za kost i da se polni organ povuče. Tu se stavi silikonski umetak koji ne da da se on vrati. Tako se može uvećati za 3 do 4 centimetra u opuštenom stanju, što pacijenti često traže, ali se on zato manje produži pri erekciji", istakao je dr Milošević.

Psihoterapeut Vlado Ilić istakao je da iza svega stoji nedostatak samopouzdanja.

"Kao što je profesor lepo rekao, radi se o čistoj ekonomiji. Upućuju nas na nove trendove da bi neko zaradio pare. Totalno smo izgubili kompas, vezu sa muškom snagom i energijom. Radi se zapravo o gubitku i manjku samopouzdanja, pa zato muškarci posežu za tim i to je možda i moguće tako nadomestiti, ali kratkotrajno", rekao je Ilić, dok Milošević dodaje da je veličina normalnog, prosečnog polnog organa 13,5 centimetra, te da muškarci nemaju potrebe da se opterećuju.

"Pre 30 godina doktorat mi je bio operativno smanjene polnog organa i tad smo otkrili da je relativno normalna dužina od 9 do 16 centimetra. Danas se smatra da je normalna dužina od 7 do 17, ali prosečan evropski je 13,5. Istočni su nešto manji, afrički veći, ali razlika je od pola do jednog centimetra. Indikacija ne postoji za povećanje, osim ako polni organ ne može da se ukruti. Zato u ordinaciji imam tri psihijatra", istakao je urolog i otkrio slučaj koji pamti:

"Jedan momak je došao sa polnim organom od 24 centimetra, dvaput smo ga operisali. On je molio da se smanji, jer nije mogao da se ukruti. Imam stotinu pacijenata kojima smo smanjivali polne organe. Svi muškarci govore da im je dva centimetra veći. To je uvek želja muškaraca, samo što nekoga želja za povećanjem zaludi, a neko nauči da funkcioniše sa realnim stanjem. Neko ode na intervenciju, neko ne", zaključio je dr Aleksandar Miliošević.