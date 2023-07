SAMO OVOLIKO JE DOVOLJNO DA SE AUTO PREGRIJE NA SUNCU! Djecu i životinje nikako ne ostavljajte u njemu - NI NA SEKUND

Evo za koliko vremena se auto pregrije na suncu i postaje smrtonosan...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dešava se da ljudi u automobilima zaboravljaju djecu i ljubimce, a posledice mogu da budu fatalne, pogotovo ako su napolju paklene vrućine.

Prije samo dvije nedelje u Sloveniji je dete na ovaj način stradalo u vozilu. Isto se dogodilo početkom prošlog mjeseca u Italiji. Izgleda da nikada neće biti dovoljno ponavljati - ako je automobil parkiran na suncu sa spoljnom temperaturom od samo 24 stepeni Celzijusa, temperatura u vozilu (sa zatvorenim prozorima) može da dostigne 38 stepeni Celzijusa za samo 10 minuta. Ako automobil stoji na suncu 30 minuta, temperatura će porasti na 50 stepeni Celzijusa.

Na djelovima unutrašnjosti vozila, koji su direktno na suncu, posle nekog vremena temepratura može da dostigne nevjerovatnih 80 stepeni. Zato je jasno da automobil na suncu nije mjesto gdje treba ostavljati djecu ili životinje, čak i ako mislite da to radite samo na kratko. Zbog slabije mogućnosti termoregulacije dečjeg tijela, tijelo djeteta se zagrijeva tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka spoljna temperatura u veoma kratkom vremenu može da dovede do povećanja tjelesne temperature i toplotnog udara kod djece. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom automobilu može da prouzrokuje oštećenje mozga i bubrega.