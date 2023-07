KAD PSI NAPADAJU I KOJE NAŠE PONAŠANJE SHVATAJU KAO PRETNJU: Jedan pokret ih tera u lov na plen, čak i ako ste VLASNIK!

Kada psi koje poznajemo mogu da napadnu i koje situacije doživljavaju kao opasnost, otkrio je kinološki sudija Nenad Milojević.

Četvorogodišnja devojčica pokušala je u Sremčici da nahrani psa svog rođaka, a on joj je zubima rasporio stomak. Hitno je operisana, a postavlja se pitanje da li psi mogu da polude i kada ih ne provociramo. Da li mi ponekad ne shvatamo da radimo nešto što oni doživljavaju kao opasnost? Odgovore na ova pitanja dao je kinološki sudija Nenad Milojević.

"Okidač za lutalice i vlasničke pse je isti. Ovde svašta može da bude razlog, ali moramo da znamo da prvo moramo da čuvamo ljude, decu, a potom naše ljubimce. Okidač može da bude da je devojčica podigla parče hrane koje je palo na pod. Nismo sto odsto sigurni koja je rasa u pitanju, pa je jako teško pričati sa pretpostavkama", rekao je Milojević u "Jutru" na Prvoj.

Malinoa je pas srednje veličine, kratke dlake i u konturama izgleda četvrtasto. Na pitanje da li je istina da je ova rasa pogodna za decu, kinološki sudija je odgovorio:

"Ja još nisam pronašao rasu koja nije za decu. Svi vole decu. Prva zamka u priči o psima je davati psima ljudske osobine. Ne možemo baš da ih merimo. Ako moramo da merimo, trebalo bi znati da je pas jedva na nivou deteta od dve i po godine. Oni nam se podvuku pod kožu. Malinoa je vrsta belgijskog ovčara, samo je razlika u dlaci. Ovo što mi viđamo, da je malinoa superjunak jeste delimično tačno. On je dobar, isto kao nemački ovčar, bokser, ali nije svaki isti", objasnio je Milojević.

Postoje pokreti ili držanje tela koje psi mogu da protumače kao pretnju.

"Vratio bih se na decu. Deca imaju piskutav glas, brzo menjaju kretanje, a to psa navlači na igru ili lov na plen. On nema nameru da povredi, nego se posveti igri, ali igra se zubima, koji su doke je štene toliko oštri, da ostaju ožiljci. Tu su odgovorni vlasnici koji treba sve to da znaju", otkrio je Milojević i upozorio na provociranja psa:

"Svaki nagli pokret skreće pažnju. Treba da budemo hladnokrvni i smireni. Kad kažemo pas, podazumevamo rase od 400 grama čivave, do 70 kilograma ogromnog psa. Teško da postoji recept šta možemo da uradimo, ali važno je da ako imate hranu, ostavite je i pustite ih. Udaljite se polako", rekao je Nenad Milojević.