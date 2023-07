NAUKA DOKAZALA! DŽABA VAM SAV ZNOJ AKO OVAKO TRENIRATE: Nećete videti rezultate - trener upozorio na "CRNU RUPU"

Koliko god trenirali, sve se poništava ako imate jednu lošu naviku. Ne, nije ishrana.

Ko malo spava, uzalud vježba - tako bi se najbolje moglo sažeti zaključak novog istraživanja univerzitetskog koledža u Londonu. Prema nalazima, nedostatak sna poništava fizičku aktivnost. Koliko sati spavanja je potrebno, koja je dobra ravnoteža između sna i treninga, otkriva fudbalski trener Zlatko Krmpotić.

"Za mene nije iznenađujuće ovo istraživanje, jer je za svaki posao potreban optimalan san. Možete da prevarite tako što jednom ili dva puta nećete spavati, ali nije moguće da to radite u kontinuitetu. Efekat vježbanja se poništava ako ne spavate. Kad tijelo vrši fizičku aktivnost, u tijelu se dešavaju procesi koji oslobađaju energiju. To se zove katabolizam", rekao je trener u "Jutru" na Prvoj i dodao da nedostatak sna može da ima ozbiljne posljedice.

"Dolazi do razgradnje mišića, gubitka energije. San je potreban da bi se svi procesi vratili na optimalnu stvar. Lako se ulazi u crnu rupu. Drugim riječima, kada je čovjek pretreniran, a ne spava, lakše dolazi do povreda, depresije. Jednostavno, slabije je otporan na sve što ga okružuje. Treba da se napravi ravnoteža između treninga. Ako neko zaređa 15 dana treninga, to ne znači da će tijelo biti jače. Tijelo ako se ne odmara, postaje slabije", objasnio je Krmpotić.

Koliko sati sna je dovoljno?

"Ako pričamo o profesionalnom sportu, san je jako bitan, naročito pred velika takmičenja i utakmice. Tad čovjek mora da se izoluje, zato je potreban karantin i fokus. Svaki organizam je drugačiji. Nekome je dovoljno pet sati, ali optimalno je osam sati", rekao je trener i potvrdio rezultate istraživanja koji su pokazali da su kognitivne sposobnosti kod ljudi koji mnogo treniraju, a malo spavaju - smanjene u odnosu na one koji manje treniraju, a više spavaju.

