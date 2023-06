DA LI KLIMA NA POSLU MOŽE DA VAS RAZBOLI ILI SAMO UMIŠLJATE? Doktori ukazali na 4 problema, a JEDAN POL JE UGROŽENIJI

"Da li mogu da se razbolim od klime na poslu", jedno je od pitanja koja ljudi najčešće postavljaju "dr Guglu" u potrazi za objašnjenjem što se loše osećaju nakon osmočasovnog boravka u prohlađenoj i zatvorenoj prostoriji. Evo šta kažu doktori!

Da li ste od onih koji se žale na vrućinu i zagušljivost u kancelariji, bez obzira na to što klima radi ili ste, pak, u grupi onih koji nose džempera "za preko" i gunđaju sebi u bradu što je prostorija preterano rashlađena?

Prvi, ako im se i desi da se razbole ili pohlade - ni po cenu života neće reći da je to od klime, dok će drugi na najmanju kijavicu zahtevati da se podigne temperatura hlađenja?

Stručnjaci napominju da postoje neke mere predostrožnosti koje možemo da preduzmemo da bismo smanjili štetne efekte boravka u klimatizovanoj prostoriji.

Dr Romel Tiku govorio je o opasnostima koje klimatizacija u kancelariji izaziva po naše zdravlje i šta možemo da uradimo da bismo ih potpuno umanjili ovaj štetan uticaj.

1. Suvoća kože i očiju

Klima uređaji izvlače vlagu iz vazduha, što nam pomaže da ostanemo suvog tela, ali loša strana je što izvlače i "dobru vlagu". Koža postaje suva i "zategnuta", zbog čega se javlja svrab. Suvoća takođe može da izazove i da se ljušti. Klime su takođe štetne za naše oči jer suvoća u njima može da dovede do crvenila, svraba i zamagljenja vida", rekao je dr Tiku.

Šta možete da uradite?

Da bi koža bila hidrirana, nosite sa sobom hidratantnu kremu i nanosite je kad god osetite da je suva. Da biste izbegli suve oči, možete da koristite kapi za oči, koje smanjuju nelagodu. Ako su vam koža i oči osetljive, bolje je da se konsultujete sa lekarom pre kupovine. Iako boravak u klimatizovanoj prostoriji često čini da zaboravite da pijete vodu, ovo je nešto što ne smete da zapostavite. Tako ćete hidrirati telo, što je mnogo važno.

2. Grčevi u mišićima, glavobolja i bolovi u leđima

Dr Adžaj Agarval je otkrio da mu se pacijenti često žale na teške probleme sa leđima, grčeve mišića i stalne glavobolje, a većina njih su mladi ljudi koji ne bi trebalo da imaju ovakvu vrstu tegoba. Objasnio je da klima uređaji izazivaju bolove u zglobovima i mišićima, a koji mogu da prerastu u reumu tokom vremena. U težim slučajevima, mogu da se razviju u artritis.

Šta možete da uradite?

Uvek vodite računa da temperatura klime nije ispod 20 stepeni Celzijusa. Pokušajte da je održavate između 25 i 27 stepeni. Potrudite seda ne boravite predugo u klimatizovanoj prostoriji. Ukoliko vam smena traje osam sati, pobrinite se da izađete napolje najmanje dva puta.

3. Stalni zamor

Ovo se ponekad naziva "sindromom bolesne zgrade", a mnifestuje se kada osoba oseća beskrajni umor zbog predugo boravka u klimatizovanom prostoru. Dr Agarval krivi iznenadnu promenu temperature kao jedan od razloga. Loša termoregulacija može da dovede do stalnog iscrpljivanja. Takođe, nedostatak svežeg vazduha će uzrokovati osećaj umora.

Šta možete da uradite?

Pokušajte da ostanete u dobro provetrenom prostoru gde se vazduh stalno osvežava. Ne zadržavajte se predugo u zatvorenom i vodite računa da izađete napolje najmanje dva puta tokom radnog dana. Takođe, kada ulazite u prostoriju sa znatno nižom temperaturom, pokušajte da se pokrijete ešarpom, šalom kako biste izbegli direktan kontakt sa hladnim vazduhom.

4. Poteškoće sa disanjem

Kada se klima uređaji i njihove cebi i filteri ne čiste pravilno i redovno, oni postaju leglo patogena poput gljivica, bakterija i plesni. Kada se bakterije prenose kroz uređaj, one mogu da dovedu do niza poremećaja disanja uključujući kašalj, "škripanje" i nedostatak daha. Takođe, "ono što je opasnije je to što ljudi nastavljaju da udišu ustajali vazduh tako da se infekcija lako može da prenese sa jedne osobe na drugu", rekao je dr Adžaj.

Šta možete da uradite?

Uverite se da se filteri i cevi klime temeljno čiste i to u redovnim intervalima. Takođe, pokušajte da budete u prostoru sa unakrsnom ventilacijom.

Da više utiču na žene nego na muškarce?

Nedavna istraživanja su tvrdila da žene više osećaju hladnoću od muškaraca, iako borave u prostoriji sa istom temperaturom. Razlog za ovaj "raskorak" može da se pripiše nižoj stopi metabolizma u mirovanju kod žena. Veličina tela i odnos masti i mišića takođe igraju ulogu u održavanju toplijeg tela, a pošto su žene generalno manje od muškaraca, imaju tendenciju da osećaju veću hladnoću u odnosu na jači pol. Istraživanja su pokazala da je ženama potrebno da temperatura bude skoro četiri stepena toplija u odnosu na muškarce.