VARAO JE DOK JE BILA TRUDNA I NAPRAVIO DIJETE DRUGOJ! Sve saznala iz medija i prošla pakao - Zvali su je i Ružno pače!

U čuvenoj rijaliti porodici Kardašijan nikad nije dosadno, a skandali se nižu sa svih strana.

Izvor: BUZZIPPER / LA.GOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najmlađa sestra Kardašijan, Kloi proslavila se kao i njene starije sestre Kim i Kortni u rijaliti šou programu "Keeping up with the Kardashians", a javnost je skadale porodice Kardašijan-Džener nastavila da prati u rijalitiju "The Kardashians". Mediji i dalje bruje o skandaloznoj tuči sestara Kim i Kortni pred kamerama, a onda Kortni sve iznenadila kada je otkrila da čeka četvrto dijete.

Sada se cijela porodica sprema za proslavu 38. rođendana Kloi Kardašijan! Da li će doći do neke nove frke na proslavi ostaje da saznamo, a do tada podsjetimo se čime je Kloi sve do sada privlačila veliku pažnju javnosti.

U rijalitiju je otkrila da je morala da se podvrgne uklanjanju melanoma na lijevom obrazu, a uz to, njen privatni život već je neko vrijeme na meti negativnih komentara. Iste godine kada je isšla na operaciju dobila je i drugo dijete, sina, s bivšim partnerom košarkašem Tristanom Tompsonom i to uz pomoć surogat majke.

Par je već imao ćerkicu Tru, a slavni košarkaš nije baš bio uzoran partner, te je Kloi varao na svakom ćošku. Iako ju je prevario više puta, ona mu se uvijek vraćala, a njeni fanovi nisu bili oduševljeni te su je uvijek kritikovali. Njih dvoje su bili u vezi od 2016, a sve je počelo tako što je Tristan prevario svoju tadašnju djevojku Džordan Kreg sa jednom od Kardašijanki. Tristan joj je priredio pakao, a od afera se nije suzdržavao čak ni dok je bila trudna.

Ipak, završni udarac bila je vijest da je Tristanom 2021. godine napravio dijete drugoj ženi samo mjesec dana nakon što su saopštili da čekaju drugo dijete - "Kloi, ne zaslužuješ ovo. Ne zaslužuješ slomljeno srce i poniženje koje sam ti priredio. Ne zaslužuješ način na koji sam te tretirao godinama. Moje ponašanje nije povezano s viđenjem tebe koje imam. Jako te poštujem i volim. Bez obzira na to šta ti mislila. Ponovno, veoma mi je žao", poručio je tada Tristan.

Nakon toga su zajedno dobili sina pa se javnost pita jesu li i dalje zajedno, iako Kloi i dalje piše o njemu hvalospjeve na društvenim mrežama. Osim što je kritikuju zbog ljubavnih odluka, napadaju je kako je u potpunosti promijenila izgled plastičnim operacijama.

Njene fotografije s početaka rijaliti karijere i danas pokazuju dve drugačije osobe, iako ona tvrdi da je na sebi promenila samo jednu stvar - "Išla sam samo na operaciju nosa i jako sam zadovoljna", rekla je jednom prilikom i dodala: "Jako mi je smetalo kada su ljudi govorili da sam bila na 12 plastičnih operacija lica. Moja reakcija je bila: 'O moj bože, jesam li?' Mislila sam da je to ludo. Nije mi samo smetalo, već me je i uvrijedilo. Nisam mogla da shvatim zašto bi ljudi to mislili", rekla je Kloi.

"Voljela bih da svi znaju da me nije dovoljno briga da bih lagala o tome. Što se tiče priča o operacijama, one su iritantne. Samo bih voljela da razumijem zašto", zaključila je Kloi za koju su besramno pisali i da je "Ružno pače" porodice Kardašijan.

Ovako je Kloi izgledala prije!