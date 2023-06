DA LI JE OPASNO SPAVATI POD KLIMOM? Stručnjaci otkrivaju: Evo kako da se ne probudite UKOČENI - bitno je i ČIŠĆENJE

Da li je pametno spavati pod klima uređajem? Evo šta kažu doktori!

Izvor: YouTube/RoyTecTips

Tokom visokih temperatura klima uređaji su prvi saveznik u rashlađivanju. Kod nekih one rade po ceo dan, pa čak i tokom spavanja. Međutim, da li je uopšte pametno i zdravo spavati pod klimom?

Doktori savetuju da to nije zdravo i da je temperaturu potrebno prilagoditi tako da razlika spolja ne bude veća od nekoliko stepena, najviše do osam. No, budući da ni tokom večeri situacija nije bolja, mnogi se pitaju kako rashladiti stan, a ne probuditi se sledećeg dana ukočenih mišića.

Doktorka Biserka Obradović objasnila je za Pink.hr kako rashladiti prostorije te je pojasnila zašto nije dobro da klima uređaj radi noću iako je temperatura uveče nepodnošljiva.

"Ne možemo da spavamo s upaljenom klimom ako je u spavaćoj sobi, ali je pre spavanja potrebno rashladiti prostorije, odnosno uključiti klimu koja je u drugoj prostoriji ili rashladiti spavaću sobu ako je uređaj u njoj, a onda ga ugasiti", rekla je.

"Ako nam je klima u spavaćoj sobi, onda trebamo rashladiti stan, a zatim isključiti uređaj, ako se dogodi da zaspimo onda se možemo ukočiti jer oko 90 posto takvih ljudi idući dan kod doktora. Sve to važi i za bebe i za hronične bolesnike, ali vrlo je važno da klima bude očišćena", objasnila je dr. Obradović.

Čišćenje klime

Ono što mnogi zaboravljaju i smatraju nepotrebnom stavkom je čišćenje klime, što je vrlo pogrešno, jer neočišćena klima može uzrokovati probleme astmatičarima, deci i svim onim osetljivim grupama, ali svakako može napraviti problem i zdravom čoveku.

"Prvo, klimu najpre treba očistiti jer ima dosta bakterija koje mogu izazvati upalu pluća. S druge strane, temperaturu ne smemo držati s velikom razlikom, ona bi trebala imati samo par stepeni razlike. Treća stvar je da svi volimo hladiti prostorije ispod 20, ali to apsolutno nije zdravo iz mnogo razloga. To nije prirodna hladnoća, ako imamo strujanje vazduha u spavaćoj sobi koje može uticati na razne delove tela. Klima je jedna vrsta strujanja vazduha na nekoj manjoj površini, pa tako često dolazi do upale mišića i ukočenosti, zato što klima jako utiče na naše telo", ispričala je dr. Obradović.

Nepravilnim korišćenjem klima uređaja možete izazvati niz zdravstvenih problema, što se posebno odnosi na osetljive osobe i kardiovaskularne bolesnike, a osim kardioloških problema ne treba zaboraviti da se mogu pojaviti i ukočenost mišića lica i bolovi u vratu koji će nastati nakon što se mišići blokiraju na hladnoći.

Zato lekari podsećaju da prelazak iz toplog u hladnije okruženje i obrnuto ne treba činiti naglo i savetuju da se pri izlasku iz rashlađene prostorije kraće vreme provede u prostoriji koja nije rashlađena kako bi se telo prilagodilo na nagli skok temperature.