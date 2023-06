ZBOG SRBINA SAM SE PRESELILA U SMEDEREVSKU PALANKU! Špankinja se u Beogradu razočarala, a oborio je SRPSKI SPECIJALITET!

Laija Baskez je Špankinja koja se iz Barselone preselila u Smederevsku Palanku!

Izvor: Tiktok/laganosp

Ima dve ljubavi - prema Andriji i komplet lepinji. Nakon turističke posete Beogradu pre nekoliko godina, a potom i poznanstva i održavanja kontakta s Andrijom, Laija je sa njim otišla na Zlatibor, probala komplet lepinju i od tada njen život se menja iz korena.

Ova mlada žena se preselila u Srbiju, gde je razvila ugostiteljski biznis, a sada pravi i prodaje komplet lepinju. Pored toga je i influenserka, koja ima svoj Jutjub i TikTok kanal, gde redovno objavljuje snimke, te je tako u jednom od njih ispričala i svoju zanimljivu priču o preseljenju u Srbiju i ljubavi s Andrijom.

"Ja sam iz Barselone, Andrija je iz Smederevske Palanke. Pre pet godina sam došla u Beograd, nisam znala nikog. Samo sam uzela torbicu, kartu i došla na leto da vidim kakva je Srbija. Bila sam u Beogradu nedelju dana i šetala sam svuda. Bilo mi je toliko lepo da sam rekla da neću da se vraćam u Španiju, ali morala sam. Kad sam se vratila u Španiju, rekla sam da ću svake godine da dolazim u Beograd kad dolazi lepo vreme", rekla je i dodala:

"I tako sam počela da pratim turističke Instagram stranice iz Beograda. Jedan dan mi izađe fotografija hrama Svetog Save i pet minuta gledam i ne mogu da verujem koliko je lepa slika. Uzela sam tu sliku i objavila na svom profilu", ispričala je Špankinja koja u tom trenutku nije ni slutila da će upravo ova fotografija za nju biti sudbonosna.

"Posle nekoliko minuta, neki Andrija Mitrović mi piše poruke i kaže: 'E, zdravo, video sam da si stavila slike od hrama Svetog Save na svoj profil, ali po tvom imenu vidim da si Špankinja, je l' tako?'. I onda smo krenuli da pričamo mnogo i pošto sam videla da je super, rekla sam mu da dolazim u Beograd uskoro i da bih volela da popijemo kafu", ispričala je.

Ipak, kad je došla u Beograd, ostala je razočarana.

"Kad sam došla u Beograd, pisala sam mu poruke da se vidimo, upoznamo, da pijemo kafu i on meni kaže da je na Zlatiboru na poslu i da ne može da dođe. Razočarala sam se jer ne znam nikog u Srbiji, ali kažem: 'Nema veze, mogu ja sama da budem', a on mi kaže da odem u hram Svetog Save u petak u pet sati, da će tu biti njegova sestra i da hoće da mi pošalje poklon. Ja odem u hram Svetog Save i vidim njegovu sestru sa cvetom i poklonom i kad mi je dala poklon, ja sam počela da plačem, ali sam se vratila u Barselonu, a da nisam upoznala Andriju", ispričala je.

Tu se njihov kontakt nije prekinuo, naprotiv.

"Vratila sam se u Španiju toliko tužna što ga nisam upoznala, ali svakog dana smo nastavili da pričamo. Zvali smo se preko telefona, dopisivali i to je trajalo oko tri-četiri meseca, dok u jednom trenutku nismo rekli: 'Šta je bre ovo, hajde da se upoznamo lično'. Ja ga pitam da li bi došao kod mene u Barselonu da mu pokažem znamenitosti, Barselonu. Želela sam da on dođe kod mene da se upoznamo, da ja malo učim srpski, da on uči španski... Toliko smo dugo pričali i shvatila sam da je super čovek, pa sam želela konačno da ga upoznam", ispričala je Laija i opisala kako je izgledao njihov prvi susret.

"Kad sam ga dočekala na aerodromu, zagrlili smo se i osetila sam mnogo lepu energiju. Pitala sam se šta mi se dešava. Bili smo zajedno 20 dana u Barseloni, ali kad je trebalo da se vrati kući - drama. On plače, ja plačem, ali nema druge opcije. Tri-četiri meseca nismo mogli da se vidimo, samo smo se čuli preko poruka i video poziva i bilo je malo teško. Posle nekoliko meseci, ja sam za svoj rođendan došla u Srbiju na tri-četiri dana i tada smo bili na Zlatiboru. Tu sam prvi put probala komplet lepinju. Dan pre nego što je trebalo da se vratim u Barselonu, bili smo u Smederevskoj Palanci i bila sam očajna što tamo nema komplet lepinje i tada sam shvatila da je obožavam! Volim Srbiju, obožavam da spremam hranu, tu mi je Andrija i sada smo zajedno tu - Smederevska Palanka i komplet lepinja", rekla je Laija sa osmehom na licu.