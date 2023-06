NE KVARE SAMO SLATKIŠI ZUBE! STOMATOLOG UPOZORAVA NA OVU HRANU: Jedna ih žuti, druga oštećuje, a treća stvara KARIJES

Stomatolog otkriva najgoru hranu za naše zube! Zbog jedne postaju žuti, a druga stvara karijes...

Izvor: YouTube/Mark Burhenne DDS

I vrapci na grani znaju da previše šećera stvara karijes na zubima. Još dok smo bili mali roditelji i zubari su nam non-stop isto ponavljali. Međutim, osim slatkiša, postoje i druge namirnice koje mogu da izazovu bolesti desni i zuba.

Estetski stomatolog dr Sem Džetva otkriva koje su to namirnice neprijatelji lepog osmeha. Na prvom mestu jeste kurkuma, izuzetno zdrava namirnica koja u preteranim količinama može da dovede do požutelih zuba, zbog svog jakog pigmenta. Ukoliko imate porcelanske fasete, pašće vam kamen sa srca, jer kurkuma ne prodire do njih. Međutim prirodne bele zube može da požuti.

Hrskava hrana

Hrskava hrana i grickalice puni su zasićenih masti i čest uzročnik iskrzanih zuba. Okrnjeni i napukli zubi su veoma česti, a češći su sa godinama kako se povećava verovatnoća karijesa. Čak 80 odsto ljudi starijih od 40 godina ima ovaj problem. Često to ni ne primećuju, a onda zubi postanu preosetljivi na toplo i hladno, a najčešći krivac je hrskava hrana, poput kokica.

Masline

Masline, bogate antioksidansima i vitaminom E, mogu da budu opasne zbog koštice. "Što smo stariji, zubi su nam krhkiji, pa treba obratiti pažnju ne samo na masline, već i na drugo koštičavo voće kao što su trešnje, breskve ili urme", upozorava dr Džetva.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Tvrde bombone

Noćna mora za zube i zubare jesu tvrde bombone pune šećera. Mogu da izazovu karijes, ali i da polome ili oštete zube.

Karamele

Karamele su opasne za plombe, a šećer pogoduje karijesu. Dr Džetva se žali i na njihovu lepljivost, zbog čega se duže zadržavaju na zubima, a mogu da oštete zubne navlake, proteze, krunice, pa ih je zato najbolje izbegavati, prenosi "ordinacija.hr".