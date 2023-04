VOJIN DOŠAO U BEOGRAD PO HOLIVUDSKI OSMEH! DOBIO GA ZA 3 SATA: Stomatolog otkrio da je MOGUĆE ako ispunjavate 2 USLOVA!

Da li ste znali da najnovijim metodama možete da dobijete holivudski osmeh za manje od 48 sati?

Izvor: TV K1/Screenshot

Trend turskih zuba je odavno uzeo maha. Mnogi daju basnoslovne sume novca kako bi imali osmeh kao sa reklame, dok najnovije metode kod nas daju bolje rezultate. Vojin je u Beograd doputovao iz Holandije, kako bi za samo par sati imao osmeh o kom je maštao. Ujutru je završio proceduru, a uveče stigao na rođendan kod sestre.

"Ja sam u Holandiji pre dve godine radio kompozitne fasete, zato što sam na rukometu imao prelom jedinice i dvojke, ali vremenom su spadale. Imam problem sa upadanjem hrane, upalom desni i ružnim zadahom", rekao je Vojin, a dr Marko Milivojević je čitavu proceduru predstavio na K1 televiziji i otkrio da je zaista moguće dobiti čuveni holivudski osmeh za samo dva dana.

"Moguće je da dobijete blistavo beli osmehom primenom digitalnih tehnologija. Pacijentu iz Holadnije ćemo uraditi četiri zuba. Ukoliko su zubi apsolutno zdravi i ako su tkiva meka na zadovoljavajućem nivou, onda možemo da govorimo o holivudskom osmehu za manje od 48 sati. Ono što je dobro, to je što ove kompozitne fasete možemo da završimo za dva do tri sata novom tehnologijom, tako da krajnji proizvod izgleda kao da su to prirodni zubi bez iskrzanih ivica", rekao je doktor i dodao da je procedura bezbolna.

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

"Postupak uklanjanja kompozitnih faseta je apsolutno bezbolan. Na ovom primeru konkretno možemo da vidimo koliko su fasete debele. Vojin je imao otežano čišćenje zuba. Završili smo brušenje i skenirali zube. Skenom dobijamo model na kome jasno vidimo sve potrebne karakteristike, boju, oblik, gde se nalazi tkivo. Uživanje je raditi na ovakvim sistemima. Gledali smo da se Vojin što pre pojavi na rođendanu", rekao je dr Milivojević, a Vojin nije krio sreću.

"Ne mogu da verujem da sam jutros sleteo u Beograd i da već danas imam osmeh koji sam želeo. Ne prestajem da se gledam u ogledalo, ni sam nisam očekivao da će biti ovako perfektni", rekao je Vojin.