OSTACI HRANE MOGU DA VAM NAPRAVE HAOS U SUPODERI! Evo kako da je brzo, jeftino i lako OTPUŠITE - trebaju vam 2 sastojka

Evo kako brzo i lako da otpušite sudoperu!

Izvor: Shutterstock

Nema kuće u kojoj se bar jedanput nije začepila sudopera. Najveći krivac za to jesu upravo ostaci hrane, pa čak i ako imate zaštitini poklopac na odvodu. Jednostavno, komadići hrane završe u odvodu, gomilaju se i na kraju je začepe.

Kada se to dogodi, postoji verovatnoća da će doći do curenja vode ispod sudopera i neprijatnih mirisa u vašem domu. U tom slučaju, uvek možete da budete "sam svoj" majstor! Ako je začepljenje posledica nakupljanja otpada od hrane, možete da napravite prirodni rastvor za čišćenje koristeći jednu polovinu šolje sirćeta i jednu četvrtinu šolje sode bikarbone. Dobro promešajte rastvor i sipajte ga u odvod. Ostavite da odstoji oko 10 do 20 minuta, a zatim sipajte toplu vodu u odvod.

To je to! Jednostavno, brzo i lako. S druge strane, ukoliko sumnjate da je posledica začepljenja sudopere nešto drugo, pomoć majstora je mnogo bolja opcija.