KAD DOĐE MUŠKARAC STARIJI OD 70, ODMAH SAVETUJEM OVO I ON ODBIJE! Urolog objasnio - praviti decu u tim godinama ili ne?!

Da li osobe starije od 70 godina treba da prave decu?

Izvor: Prva TV/Printscreen

Proslavljeni glumac Al Paćino u devetoj deceniji postaće otac po četvrti put, sa 54 godine mlađom devojkom. Odmah nakon vesti, u svim svetskim medijima nastali su komentari poput "Bravo majstore", "Ovo je za Oskara", "Bože sačuvaj", "Ko zna čije je dete" i slično. Isto je bilo i kada je Robert De Niro postao otac ove godine, sa punih 79 godina. Da li stariji od 70 godina treba da prave decu, otkrio je u "Jutru" na Prvoj urolog i seksolog dr Aleksandar Milošević.

"Mislim da pojedinačni slučajevi ne bi trebalo da budu pravilo. Zna se šta je fiziološki idealno, ali mi se često ne držimo fiziologije, a to je da žena rodi između 24. i 30. godine, a da muškarci to urade nešto kasnije. Dokazalo se da žena brže sazreva. Devojčica od 14 godina izgleda kao odrasla žena, a dečaci u tim godinama igraju igrice. U svakom slučaju, neka mala razlika je fiziološka i to treba podržati", rekao je urolog i dodao:

"Mislim da te ekstremne razlike ne bi smele da budu primer i često su povezane sa značajnim autoritarnim ličnostima koje privlače žene. Jedan čuveni profesor Krejn je na predavanju objasnio da je žena sklonija tome da ne gleda lepog muškarca, nego uspešnog. Žena je na sedmo mesto stavila uspešnog, a muškarac na prvo mesto lepu ženu. I stariji muškarci imaju prava da ih privlače mlade i lepe žene, a kako će dalje da se razvija, to zavisi od njih", istakao je dr Milošević.

Urolog starijim muškarcima u ovom slučaju uvek savetuje da provere očinstvo, a na pitanje u kom procentu se ispostavi da dete nije njihovo, odgovorio je:

"Razgovarao sam sa kolegom, profesorom i on mi je rekao da otprilike jednom do dvaput mesečno dolaze ljudi da provere genetski materijal, a kod nas dolaze i mladi ljudi koji ne mogu da naprave decu. Imamo problem da nemaju nijedan jedini spermatozoid. Mlada žena, koja je potpuno zdrava, može da zatrudni sa jako malim brojem spermatozoida", rekao je urolog i dodao:

"Muškarci najčešće sami dolaze da provere očinstvo. Oni koji već dobiju dete, često odbijaju genetsko ispitivanje jer neće da se razočaraju. Dobiju dete i to je vrlo značajno za njih. Možda se zato mali broj ljudi javlja, a vrlo je prosta priča. Uzme se bris iz nosa ili dela tela i to može da se proveri", otkrio je dr Milošević.

Mnogi su se na Tviteru pitali šta Al Paćino jede, a urolog je istakao da ishrana jeste ključ zdravog i dugovečnog života.

"Prejedanje i povećan broj kilograma loše utiče na zdravlje i skraćuje nam život. Jedan zdrav život i genetika može da nam produži život. Veujem da sve osobe koje su ušle u ovakve veze, da su se dobro raspitale o roditeljima koliko su i kako živeli. Mi moramo da znamo da je relativnost dužina života. Danas postoje moćni lekovi, hormon rasta, lekovi koji stimulišu hipofizu i stvaraju spermatozoide. Spermogram može da se popravi, ali je pitanje novca i snage te ličnosti", objasnio je urolog.

Na pitanje zbog čega postoji muški poriv da se u poznim godinama dobije dete, psiholog Martina Šmitran je otkrila: "Reč je o odnosu prema zreloj dobi. Ulazak u startost definiše određene krize. Mi poznajemo krize srednjih godina, ali malo se priča o krizi poznih godina kada se dešavaju fizičke promene, preraspodela energije, kad čovek malo sagleda koja je njegova svrha u životu. Za mene je pravo pitanje da li ljudi u tim godinama mogu da obavljaju funkciju roditelja kao što može mlada osoba. U tradicionalnim društvima rekli bismo da nije prihvatljivo postati otac u devetoj deceniji života", objasnila je.