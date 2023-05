"NEDELJNO MOŽEMO DA IZGUBIMO SAMO OVOLIKO KILOGRAMA!" Dr Dimitrijević upozorava: Sve preko toga je opasno za SRCE

Leto nam se bliži, a oni koji se i dalje bore sa viškom kilograma, evo stručnih saveta kako da smršaju!

Leto samo što nije stiglo. Mnogi planiraju da odu na more, ali i dalje nisu zadovoljni svojim izgledom. Ako se borite sa viškom kilograma, evo šta savetuju stručnjaci, kako zdravo da smršate.

"Savetujem da se tokom cele godine pripremamo za leto i da uvek vodimo računa da zdravo živimo. Tako nećemo imati problem da za dva meseca brzo smršamo. Oni koji žele da smršaju treba da se hrane uravnoteženo, balansirano, da jedu više voća, povrća, žitarica. Ta funkcionalna hrana, svojim efektom dijetnih vlakana i solubilnih i nesolubilnih može da deluje, da dođe do resorpcije i smanjenog skoka i šećera i masnoća u krvi, da oni ostanu iskorišćeni, a da mi nismo gladni. To znači da moramo da izbegnemo smuti, usitnjenu i samlevenu hranu, jer na taj način gubimo dijetna vlakna", istakla je profesorka Dimitrijević Srećković za RTS i dodala da oni koji jedu vlaknastu hranu imaju bolju telesenu težinu.

Koliko nedeljno možemo da izgubimo kilograma, a da ne ugrozimo zdravlje?

"Idealno bi bilo pola kilograma do jedan kilogram, što bi na mesečnom nivou značilo dva do četiri kilograma. Jer sve što bi bilo preko toga, bilo bi opasno. Došlo bi do gubitka ne masnog tkiva i mišićne mase. Srčani mišić nam je nam je vitalan organ i vrlo često nagli gubitak kilograma može da dovede do njegovog slabljenja, pa i do pojave aritmija", ističe dr Vesna Dimitrijević Srećković.

Koje su posledice rigoroznih dijeta?

"Rigorozne dijete i gladovanje mogu da dovedu do pada imuniteta i do pojave čak određenih autoimunih bolesti", upozorila je doktorka koja svakako svima savetuje, koji žele da izgube višak kilograma, da se ne libe da otpočnu sa dijetama.

Koje su zdrave dimenzije kod muškaraca i žena?

"Merilo našeg zdravlja jeste obim našeg struka. Nekada se za muškarce računalo da je granica 102 centimetara, a danas 94. Za žene je ranije taj broj iznosio 88, a danas je 80. Svaka žena koji ima veći obim struka od 80, ili muškarac od 94, oni poseduju, rečnikom medicine, premetabolički sindrom. To znači da svaka osoba sa "stomačićem" ima višak jednog hormona koji se zove insulin i koji nam stalno povećava potrebu za hranom. Zato se javlja insulinska rezistencija", objašnjava doktorka Dimitrijević.

Takođe, što se tiče ishrane, ona je dodala je da je u ishrani vrlo važno da postoje omega-3 masne kiseline kojih ima dosta u morskoj ribi. One smanjuju trigliceride, holsterol i popravljaju insulinsku rezistenciju. Riba je takođe bogata D vitaminom koji nam jača imunitet. A oni koji su alergični na ribu ili je jednostavno ne vole, odlična zamena je hladno ceđeno, nerafinisano maslinovo ulje.