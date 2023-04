ODLUČILA SAM DA RASKINEM SA SVOJIM STARIM TELOM! Imala 100 KG i za 6 meseci se prepolovila - pogledajte ŠOK PROMENU

Majka troje dece odlučila je da postigne neverovatnu transformaciju. Uspela je!

Izvor: TikTok/screenshot/ronika_veronika

Veronika Aktar, majka troje dece, borila se sa viškom kilograma. Nakon tri porođaja, imala je više od 100 kilograma, a onda je odlučila da promeni život iz korena. Postigla je neverovatnu transformaciju, a danas rado deli savete svima onima koji žele da smršaju i naprave promenu.

"Vreme kada sam odlučila da raskinem sa svojim starim telom", napisala je Veronika u snimku u kom pokazuje kako je izgledala pre i posle transformacije. Za šest meseci smršala je 40 kilograma, a svojim pratiocima je otkrila kako je izgledao njen svakodnevni jelovnik:

Za doručak voće ili šejkovi, ponekad salata sa jajima

Za ručak supa i salata sa piletinom ili jela poput boranije, graška i sl.

Za večeru salata ili riba

Svaki dan limunada i crna kafa bez šećera

Vežbanje tri puta nedeljno, džogiranje svako jutro

"Jela sam male porcije, bogate proteinima i sa malo masti. Dosta sam šetala, bila uporna i izbacila grickalice", rekla je Veronika u jednom snimku. I dalje deli savete svojim pratiocima. Redovno ih obaveštava šta jede i nakon što je izgubila dosta kilograma, istučući da će nastaviti da praktikuje poseban režim ishrane kako se stara težina ne bi povratila.

Mnogi danas ne mogu da je prepoznaju, jer je promena neverovatna. "Pala mi je vilica", "Ti si mama? Mislio sam da imaš 16 do 17 godina", "Ako ona to može dok je mama, svi mi to možemo", "Pa ti izgledaš 15 godina mlađe", glase samo neki od komenatara. Pogledajte kako Veronika danas izgleda: