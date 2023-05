DŽONI DEP NAKON OVACIJA U KANU POKAZAO ZUBE! Fanovi zabrinuti, a on poručuje: "Ali ja to volim i ponosan sam na njih!"

Holivudski glumac Džoni Dep pojavio se na Filmskom festivalu u Kanu sa žutim zubima. Fanovi zabrinuti...

Holivudski glumac Džoni Dep, pojavio se na Kanskom festivalu na premijeri filma "Jeanne du Barry" u kojem glumi monarha iz 18. veka koji se zaljubio u prostitutku. Upravo nakon ovog filma, Džoni je dobio aplauz čim je zakoračio na crveni tepih sa ekipom filma, a potom i sedmominutne ovacije u sali.

Na samom crvenom tepihu, paparici su ga uhvatili za nekoliko fotografija. I kako poznati glumac uglavnom pozira pred fotografima ozbiljan i bez osmeha na licu, ipak su uspeli da ga uslikaju dok je pokazivao zube i blago se smeškao.

Upravo tada je usledilo najveće iznenađenje za brojne fanove holivudskog glumca! U prvi plan nisu došli blistavo bel zubi, već naprotiv, pokvareni, puni karijesa i žuti. Fanovi širom sveta ostavljali su komentare i nagađanja žutih zuba. Najviše njih to je pripisivalo pušenju, a kako je ranije Dep u intervjuu za časopis "Premiere" istakao - reč je o nečem drugom.

"Imam hrpu karijesa. Pre osam godina sam čistio zubni kanal koji nije nedovršen. Ostao je pokvareni mali komad", rekao je tada za časopis "Premiere".

“Ali ja to volim. To je kao kad bi Indijci nesavršenosti ukrašavali perlama. Ponosan sam na njih. Izluđuje me kad vidim ljude sa savršenim zubima. Radije bih progutao krpelja nego imao savršene zube!", rekao je on.

Pogledajte kako je Džoni Dep izgledao na Filmskom festivalu u Kanu: