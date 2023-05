"ZBOG PLAVOG SVETLA SA EKRANA ZA PAR GODINA MOŽE TRAJNO DA SE OSLEPI!" Oftalmolog savetuje 3 načina KAKO DA SE ZAŠTITIMO

Oftalmolog dr Mirko Jankov objasnio je koliko je plava svetlost koja dolazi sa ekrana štetna po naše zdravlje. Može da dovede i do trajnog slepila...

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kada ste poslednji put pogledali u podešavanju svog telefona koliko ste vremenski dugo bili "na" njemu? Brojke kod mlađih generacija znaju da budu "jezive" i po nekoliko sati. Neka istraživanja pokazuju da većina ljudi provodi više od šest sati dnevno ispred ekrana, bilo da su to računari ili mobilni telefoni.

Plava svetlost koju emituju i te kako je štetna, a da toga nismo ni svesni. Upravo ona može da dovede do dugotrajnog oštećenja vida. Oftamolog dr Mirko Jankov je za PRVA TV objasnio šta zapravo predstavlja plava svetlost, u kolikoj meri oštećuje vid i da li možemo da se zaštitimo od nje.

"Plava svetlost postoji i u prirodnoj sunčevoj svetlosti, ali ne u tolikoj meri koliko u veštačkim izvorima. Količina plavog svetla koja dolazi u oko nije prirodna", ističe on i dodaje: "Kada mi imamo neki izvor koji ima previše plavog i ljubičastog svetla, na kraće staze mi bolje vidimo ekrane, ali na duže staze kod nekih pacijenata može da napravi probleme".

Kako je istakao oftalmolog Jankov, svi ekrani imaju više plavog svetla. Kod telefona mi imamo opciju uključivanja noćnog režima prilikom kog mi isključujemo dodatak plavog svetla, ali preko dana mi u tom režimo ne vidimo dobro ekran", isktakao je doktor i dodao je da postoje dva spektra svetlosti - ultraljubičasto i plavo koji mogu da štete ljudima.

"Ako postoji dosta ultraljubičastog svetla, kao na primer na planini, ti ljudi koji tamo žive imaće veći procenat katarakte. Ljubičasto i plavo svetlo nemaju toliko energije da izazovu kataraktu. Međutim, energija plavog svetla na oko za 10, 20, 30 godina može da trigeruje početak degeneracije makule", ističe doktor i objašnjava šta to zapravo znači: "To znači da žuta mrlja na oku prestaje da funcioniše kako valja i može da dovede do trajnog slepila".

Kako ističe, tome su najviše izloženi oni koji u porodici imaju već neku degeneraciju makule. Pored toga, i spazam akomodacije je prisutan. Nastaje kao posledica rada na blizinu i dugotrajnog gledanja u mobilne telefone i računare. Oftamolog ističe da je spazam akomodacije bolest 21. veka i savetuje kako da se zaštitimo:

Na prvom mestu istakao je "higijenu" ponašanja. Ukoliko vaš posao iziskuje rad na kompjuteru, oftamolog savetuje da češće pravite kratke pauze, umesto da par sati neprekidno gledate izbliza u ekran.

Drugo, potrebno je da smanjite izloženost plavom svetlu uz pomoć "noćnog režima" koji možete da podesite na svom mobilnom telefonu i svakako ograničite vreme provedeno na istim.

Treće, žućkasta stakla na naočarima pomažu kod zaštite od plavog svetla. Takođe, ne biste trebalo da zanemarite preventivne preglede, barem jedanput godišnje.