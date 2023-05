DO SADA NAJVEĆEM DONORU SPERME ZABRANJENO DA ŠIRI POTOMSTVO! "Napravio" najmanje 550 djece i nikad veću MREŽU ROĐAKA

On je otac najmanje 550 djece, a sada mu je zabranjeno da donira spermu!

Izvor: Youtube/printscreen/Jonathan Jacob Meijer

Holanđaninu Džonatan Džejkob Meijer (41) sud je zabranio da donira spermu, nakon što je ustanovljeno da je otac najmanje 550 djece. Ukoliko bude pokušao i nastavio da donira spermu biće kažnjen sa više od 100.000 eura, prenosi RTS.

Takođe, njemu je već 2017. godine to zabranjeno kada se ispostavilo da je od njegovog genetskog materijala začeto više od stotinu djece. Umjesto da se tu zaustavi, nastavio je da donira spermu u inostranstvu i onlajn.

Sud u Hagu mu je naložio da preda listu svih klinika kojima je donirao, da bi im naredio da unište preostalu spermu. Smatra se da je obmanuo stotine žena. Jasna politika klinika u Holandiji nalaže da davaoci ne smiju da budu očevi više od 25 djece u više od 12 porodica.

"Suština je u tome što je ova mreža rođaka, sa stotinama polubraće i polusestara, mnogo veća", kazao je Gert-Mark Smelt, portparol suda.

Upravo zbog velike mreže srodnika u budućnosti može da dođe do nesvjesnog stupanja rođaka u vezu i širenja potomstva, što bi moglo da ostavi negativne psihološke posledice po potomstvo. Podsjećamo, iako je Džonatan do sad najveći donor spermi, on na drugom kontinetnu (SAD) ima i svoje "sljedbenike". Jedan od njih je i muškarac koji je do sada "napravio" 150 djece.