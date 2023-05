100 PACIJENATA NA HIRURGIJI POSLE 1. MAJA, OSMORO OPERISANO! Doktorka upozorila na "POŽAR" u organizmu zbog jela i pića!

Posle 1. maja veliki broj ljudi obratio se lekarima za pomoć, a sve zbog preteranog unosa hrane i pića!

Izvor: MONDO/RTS/Printscreen

Opuštanje tokom praznika, kako u jelu, tako i u piću, u kombinaciji sa vremenskim promenama i te kako može da utiče na naš organizam. Preterivanje sa hranom i pićem dovodi do "požara" u organizmu, što pokazuje i veliki broj ljudi koji se prethodnih dana javljao za pomoć. Ovu informaciju potvrdila je za RTS dr Marija Zdravković, direktorka KBC "Bežanijska kosa".

"Prethodnih dana bilo je više posledica neumerenog slavlja. Samo u Beogradu je obavljeno više od 300 pregleda, a stotinu pacijenata završilo je na hirurgiji. Uglavnom su to bile posledice vezane za neumereni unos jela i pića. Osam pacijenata moralo je hitno da bude operisano", rekla je dr Marija Zdravković.

Prema njenim rečima, tegobe čine pretežno gastritis, pankreatitis, a nekoliko pacijenata javilo se i zbog uboda krpelja.

"Kada se pretera sa hranom i pićem, dolazi do 'požara' u organizmu. Najviše na udaru je sistem organa za varenje, pre svega želudac. Pankreas takođe, kao i kardiovaskularni sistem kada se jede jaka i slana hrana i sve to dovodi do naglih skokova pritiska, što kod osoba koje već imaju problem sa pritiskom može biti izuzetno opasno", istakla je dr Zdravković.

Prvi simptom prejedanja je gorušica, te lekari savetuju da uvek osluškujete svoj organizam. Želudac se rastegne, oseti se nelagodnost, pa često ljudi znaju da je pretrpe sa ukusnom hranom. Posle ovog perioda se dešavaju funkcionalni poremećaji u digestivnom traktu.