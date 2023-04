MUŠKARCI ZBOG NJE GUBILI GLAVU, A ONDA SE ZALJUBILA U ŽENU I UNIŠTILA IM SNOVE: Otkrila mučne detalje iz života

Pjevačica i model, Samanta Foks (56), svoju uspješnu karijeru započela je sa 16 godina, a nedavno je i proslavila svoj rođendan.

Izvor: Printscreen

Debitantski singl ove zanosne plavuše, pod nazivom "Touch me (I Want Your Body)" osvojio je svojevremeno prvo mjesto u čak 17 zemalja.

Posle tog hita, snimila je i podjednako uspješne pjesme "Naughty Girls (Need Love Too)" i "I Wanna Have Some Fun".

Samanta je takođe glumila u filmovima, učestvovala u rijaliti programima, a jedno vrijeme je bila i voditeljka.

Iako je nizala poslovne uspjehe, ova seks bomba 80-tih je imala brojne životne padove.

Naime, njen otac Patrik, koji je bio njen menadžer sve do 1991. godine, potkradao ju je i na taj način oštetio za najmanje milion funti. Samanta ga je tužila, ali uspjela je da povrati samo 363 000 funti. Prije njegove smrti 2000. godine, pjevačica sa njim nije razgovarala skoro deset godina.

Izvor: Instagram

Osim toga, njeni obožavatelji su joj život pretvarali u noćnu moru toliko da je morala od svoje 18. godine da plaća telohranitelje. Jedan opsjednuti fan je čak pokušao da se ubije ispred njenog stana.

"Bio je Francuz, slao mi je pisma u kojima je pisao kako sam ja njegova supruga, prijetio da će se ubiti ukoliko ne izađem i ne razgovaram sa njim. Bilo je suludih i histeričnih trenutaka, ljudi su na silu htjeli da mi se približe, da mi dodirnu kosu... Razbijali su prozore i rizikovali vlastite živote, morala sam da bježim u helikopteru sa krovova zgrada", pričala je svojevremeno Samanta.

U dokumentarcu "Page 3: The Naked Truth" iznijela je optužbe na račun pokojne zvijezde Dejvida Kesidija da ju je seksualno zlostavljao. Samanta tvrdi da se sve dešavalo tokom snimanja njegovog singla "Romance".

Prvi put te tvrdnje, Foks je iznela 2017. godine i tom prilikom se prisjetila toga kako ju je napao u toaletu jednog restorana nakon snimanja singla. Tada je imala 19 godina. Napad se dogodio u maju 1985. godine nakon što su od Samante tražili da se pojavi u Dejvidovom singlu.

"Kad god bi se pribio uz mene, jasno bih osjetila njegovu erekciju. Činilo se da Dejvid namjerno odugovlači snimanje, koje je trajalo čitavu vječnost, upravo zbog toga. To je bilo izuzetno mučno", prisetila se.

Nakon snimanja, Kesidi je pozvao Samantu i njenog oca da mu se pridruže na večeri u jednom restoranu.

"Otišli smo na večeru sa mojim ocem i ljudima iz diskografske kuće. U jednom trenutku, tokom večere, otišla sam u toalet, a on me je pratio. Kada je ušao u toalet, pribio me uza zid i pokušao da mi zavuče jezik u usta. Pobjegla sam i otišla sam pravo kod oca. Ipak, ništa mu nisam rekla, bila sam preplašena", prisjeća se Samanta.

Pjevačica je bila poznata kao predmet obožavanja svih muškaraca te su svi redom uzdisali za njom. Međutim, Samanta je javno priznala da je zapravo žene privlače. Bila je u vezi sa svojom mendžerkom Majrom Straton sve do 2015., kada je ona nažalost, preminula od raka.

Foks je ponovo pronašla ljubav sa Lindom Olsen za koju se 2022. godine i udala nakon dugogodišnje veze. Njih dvije u vezi su od 2016., a vjerile su se 2020. godine.

Osam godina mlađa Šveđanka ponovo je probudila vatru u Samanti nakon teškog gubitka, a priznale su i kako su ludo zaljubljene jedna u drugu.